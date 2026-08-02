Sticky Toffee Pudding: İngiltere’nin Sıcacık Tatlı Mirası

Bazı tatlılar vardır ki yalnızca damakta değil, hafızalarda da iz bırakır. Sticky Toffee Pudding de tam olarak böyle bir lezzettir. İlk kaşıkta hissedilen yumuşacık dokusu, hurmanın doğal aroması ve üzerine dökülen sıcak karamel sosuyla dünyanın en sevilen geleneksel tatlıları arasında yer alır. Soğuk kış akşamlarının vazgeçilmezi olarak bilinse de, bugün dört mevsim sofralarda kendine yer bulan bu tatlı, İngiliz mutfağının en değerli miraslarından biridir.

Sticky Toffee Pudding’in ortaya çıkışıyla ilgili farklı hikâyeler bulunsa da en yaygın kabul gören görüş, tatlının 20. yüzyılın ortalarında İngiltere’nin kuzeybatısındaki Cumbria bölgesinde ün kazandığı yönündedir. Özellikle Cartmel köyünde bulunan küçük bir restoranın bu tatlıyı popülerleştirdiği kabul edilir. Ancak bazı tarihçiler, tarifin kökenlerinin Kanada’dan İngiltere’ye göç eden ailelerin getirdiği tariflere dayandığını da öne sürmektedir. Kesin olan tek şey ise, kısa sürede İngiliz sofralarının vazgeçilmezlerinden biri hâline geldiğidir.

Tatlının en önemli özelliği, kek hamurunda kullanılan hurmadır. Hurma yalnızca tatlılık katmaz; aynı zamanda keke yoğun nem ve yumuşaklık kazandırır. Üzerine gezdirilen tereyağlı toffee sosu ise bu tatlıyı sıradan bir kek olmaktan çıkararak adeta başlı başına bir deneyime dönüştürür. Geleneksel olarak sıcak servis edilir ve yanında vanilyalı dondurma, krema ya da İngiliz usulü yoğun kaymak eşlik eder.

Günümüzde Sticky Toffee Pudding, yalnızca Birleşik Krallık’ta değil; Avrupa’dan Amerika’ya, Avustralya’dan Orta Doğu’ya kadar pek çok ülkede restoran menülerinde yer almaktadır. Modern şefler tarife ceviz, deniz tuzu, kahve, portakal kabuğu veya farklı baharatlar ekleyerek yeni yorumlar kazandırsa da, klasik reçete hâlâ en çok tercih edilen versiyon olmayı sürdürmektedir.

Aslında Sticky Toffee Pudding, bize iyi bir tatlının yalnızca malzemelerden ibaret olmadığını hatırlatıyor. Gelenek, aile sofraları, paylaşım ve sıcaklık da bu tarifin ayrılmaz parçalarıdır. Belki de bu yüzden üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen popülerliğini hiç kaybetmiyor. Bir dilim sıcak kekin üzerine dökülen altın renkli karamel sosu, bazen uzun bir günün ardından ihtiyaç duyulan en güzel mutluluk olabiliyor.

Malzemeler

Kek için

200 g çekirdeksiz hurma

250 ml sıcak su

1 çay kaşığı karbonat

75 g tereyağı

150 g esmer şeker

2 yumurta

1 çay kaşığı vanilya özütü

200 g un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

Toffee sosu için

100 g tereyağı

150 g esmer şeker

200 ml sıvı krema

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı

İşe hurmaları küçük küçük doğrayarak başlıyorum. Üzerlerine sıcak suyu döküp karbonatı ekliyor ve yaklaşık 10 dakika yumuşamalarını bekliyorum. Ardından bu karışımı pürüzsüz oluncaya kadar eziyorum.

Başka bir kapta tereyağı ile esmer şekeri iyice çırpıyorum. Yumurtaları tek tek ekleyip vanilyayı ilave ediyorum. Un, kabartma tozu ve tuzu karışıma ekledikten sonra hurmalı püremi de ilave ederek homojen bir kek hamuru elde ediyorum.

Hamuru yağlanmış kalıba döküyor ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişiriyorum. Kek pişerken sosumu hazırlıyorum.

Küçük bir tencereye tereyağı ve esmer şekeri alıp eritiyorum. Krema ile vanilyayı ekledikten sonra birkaç dakika karıştırarak hafif koyulaşmasını sağlıyorum. Böylece parlak ve akışkan bir toffee sos elde ediyorum.

Fırından çıkan sıcak kekimin üzerine kürdanla küçük delikler açıyorum ve sosun bir kısmını üzerine döküyorum. Servis ederken kalan sıcak sosu tekrar üzerine gezdiriyorum. Yanına bir top vanilyalı dondurma veya hafif çırpılmış krema eklediğimde Sticky Toffee Pudding’i en geleneksel hâliyle sunmuş oluyorum. Her lokmada hurmanın doğal aroması ile tereyağlı karamel sosunun mükemmel uyumunu hissediyorum.