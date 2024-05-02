Kıbrıs’ın kuşları, bugün saat 16.00’da kanat açacak

Profesör unvanlı bir tıp doktoru olan Elçin Yoldaşcan’ın, fotoğraf tutkusunu Kıbrıs’ın güzellikleri ile buluşturduğu “Kıbrıs’ın Kanatları” fotoğraf sergisi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin organizasyonu ile 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek’in; Yoldaşcan’ın fotoğrafları için özel olarak kaleme aldığı şiirleriyle birlikte zenginleşecek olan sergi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun katılımı ile açılacak.

Kıbrıs doğasının zerafeti ile şiirin derinliğini bir araya getirecek sergi, 100 fotoğraf ve 32 şiirden oluşacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 459’uncu sergisi olacak “Kıbrıs’ın Kanatları” fotoğraf sergisi 28 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak halka açık olmaya devam edecek.

Prof. Dr. Erdoğan Ergün: “Doğayla iç içe yaşayan ve benzersiz renklere, seslere sahip kuşları keşfetmek isteyen herkesi sergimize davet ediyoruz.”

Serginin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, kuşların doğanın en asil parçalarından olduğunu vurgulayarak “Onları kaydetmek ve sanatsal bir bakış açısıyla fotoğraflamak, sanatın doğa ile iç içe geçtiği en özel anlardan biridir” dedi.

Kıbrıs’ın doğal güzellikleri ile dünyanın görülmeye değer en özel yerlerinden biri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ergün, “Sevgili Elçin Yoldaşcan’ın Kıbrıs’ın güzelliklerini gözler önüne seren fotoğrafları, Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek’in kelimeleri ile çok daha güçlü bir anlam kazanıyor. Bütün sanatseverleri, bu derin görselliğin ve anlamın içerisinde kaybolmak için sergimize davet ediyorum” ifadesini kullandı.

Elçin Yoldaşcan kimdir?

Elçin Yoldaşcan, 1986’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul’da anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlık eğitimi aldı. 2009’da aynı üniversitede profesörlük unvanı alan Yoldaşcan, pandemi döneminde KKTC Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Bilim Kurulu’nda etkin rol aldı. Fotoğrafçılıkla da ilgilenen Prof. Dr. Elçin Yoldaşcan, genç yaşta Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bilimsel Fotoğraf Laboratuvarı’nda fotoğrafçılığa başladı. Portre ve yaşam fotoğrafçılığına ilgi duyan Prof. Dr. Elçin Yoldaşcan, Adana ve Mersin’deki fotoğraf derneklerine sunumlar yaparak katkı sağladı. Türkiye ve KKTC’de çeşitli ödüller alan Prof. Dr. Elçin Yoldaşcan, ulusal ve uluslararası platformlarda aktif rol aldı.

Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek kimdir?

1965 yılında Lefkoşa'da doğan Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek, Yakın Doğu Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında yüksek lisansını tamamladı. Ardından doktorasını Medya Çalışmaları ve İletişim üzerine gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek, 2014 yılından beri aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev alıyor.

Sanatla yakın bir bağ kuran Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek, çalışmalarını seramik, resim ve edebiyat alanlarında devam ettiriyor. Seramik heykellerini “Adı Hüzündür, Üşür” adlı kişisel sergisiyle Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde sergileyen Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek, eserleri ile pek çok karma sergide de yer aldı.

“Bir Yaz Üşümesi”, “Kıyamet Düşleri” ve “Zaman Tarlaları” isimli üç yayımlanmış romanı da bulunan Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek, aktif olarak BRT’de “Anahtar Kelimeler” adlı bir sohbet programını sunuyor ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.