“Kıbrıs’ın kalıcı bir çözümle birleşmesini sağlamak yegane amacımız olmaya devam edecek”

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunu da dahil olmak üzere iç ve dış siyasi konuları içeren yeni yıl mesajı yayımladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Lider Hristodulidis’in dün yayımladığı yeni yıl mesajında hükümetinin 3 yılını değerlendirdiğini, iç ve dış siyasetin yanı sıra Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamada da bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Hristodulidis mesajında; “vatanın; BM kararları, AB ilkeleri ve Crans Montana’ya kadarki süreçte varılan uzlaşılar temelinde özgürleştirilmesi ve yeniden birleştirilmesinin en önemli öncelikleri arasında olduğunu” belirtti.

Hükümete geldiği günden itibaren Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması için belirli bir plan çerçevesinde hareket ettiklerini ifade eden Hristodulidis, izledikleri bu politika sayesinde ise uluslararası toplumu harekete geçirdiklerini, BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilci atamasını, üçlü ve çoklu görüşmelerin yapılmasını, AB Komisyonu Başkanı’nın ilk kez kişisel temsilci atamasını ve Kıbrıs sorununun AB-Türkiye sürecine açık şekilde ilişkilendirilmesini sağladıklarını da kaydetti.

Hristodulidis, Kıbrıs’ın “fonksiyonel ve kalıcı bir çözümle birleşmesini sağlamanın yegane amaçları olmaya devam ettiğini” de vurguladı.

Hristodulidis mesajının geri kalan kısmında ise ülke içinde hayata geçirdiği ve geçirmeyi hedeflediği icraata değinerek “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni uluslararası düzeyde yükseltmek ve bölgede bir güven merkezi olmaya devam etmek için çalışmayı sürdüreceklerini” ifade etti.