Kıbrıs’ın güneyinde Yeşiller (Ekologlar) Partisi adayı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

30 Mayıs’ta yapılacak genel seçimde Yeşiller Partisi’nden milletvekili adayı da olan Limasol Bölge Sekreteri 60 yaşındaki Kyriacos Kourris, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Cyprus Mail’in haberine göre, Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan Yeşiller Partisi Başkanı Charalambos Theopemptou, acı haberle şok olduklarını ve büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde birçok etkinliğe katıldığı belirtilen Kourris’in yerine Yeşiller’in kimi aday göstereceği hakkında bilgi verilmedi.

Theopemptou, “Ne olacağını bilmiyoruz. Daha iyi olduğumuzda, mevzuatın neyi öngördüğünü ve yapılacak doğru şeyin ne olduğunu daha sonra göreceğiz” dedi.

Bölge komitesi, Kourris’in hayatını kaybetmesi nedeniyle tüm parti faaliyetlerini iptal ettiğini açıkladı.

Kourris’in ölümünü, aynı zamanda milletvekili olan kızı Demetrea Kourris Facebook sayfasından duyurdu. 60 yaşındaki Kourris evli ve iki çocuk babasıydı.