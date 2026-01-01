Kıbrıs’ın güneyinde aynı iş insanına üçüncü saldırı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, salı günü sabahın erken saatlerinde Paralimni bölgesinde tanınmış bir iş insanının evinin kurşunlandığını yazdılar.

Gazete, Ayia Napa bölgesinde işletmesi olan iş insanının evine otomatik silahla ateş açıldığını, polisin incelemesinde ise evin ön duvarına isabet eden dört kurşun tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu iş insanının yaz aylarında iki farklı saldırıya daha maruz kaldığını hatırlatan gazete, soruşturmanın sürdüğünü vurguladı.

Gazete bir diğer haberinde ise, polis düzenlediği huzur operasyonunda çeşitli evlere baskınlar düzenlediğini ve çeşitli suçlardan dört kişiyi tutukladığını yazdı.

Habere göre Rum polis bir kişiyi yasa dışı ikamet, bir kişiyi hakkında yakalama kararı bulunması ve iki kişiyi ise bir patlayıcı madde olayına karışmaları sebebiyle tutukladı.