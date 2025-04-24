Kıbrıs’ın güneyinde 2025 turizm sezonu için beklentiler yüksek

Kıbrıs’ın güneyinde 2025 yılı turizm sezonu için beklentilerinin yüksek olduğu," Kıbrıslıların" yurt dışı seyahatlerinde de artış gözlemlendiği bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (ACTTA) Başkanı Haris Papaharalambus ve Kıbrıs Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı Müsteşarı Annita Dimitriadu’nun, 26’ıncı Uluslararası Turizm Fuarı’nın yarın günü başlayacak olması sebebiyle düzenledikleri basın toplantısında, Kıbrıs Cumhuriyeti turizmine ilişkin rakamlara yer verdiklerini yazdılar.

Habere göre Turizm Bakanlığı Müsteşarı Dimitriadu dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, fuarın önemine dikkat çekerken, Kıbrıs’ın güneyinin bu yılki turizm verilerinin çok olumlu olduğunu ifade etti.

Dimitriadu, “bu yıl 4 milyon turist ziyareti ve 3 milyar euro’dan fazla gelirle Kıbrıs turizminin çok olumlu bir süreç geçirdiğini” vurgulayarak turizm sezonu dışındaki dönemlerde de artış kaydedilmesinin önemine dikkat çekti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Yeni Artış: Yurt Dışına 2 milyon Seyahat” başlığı altında verirken, ACTTA Başkanı Papaharalambus’un açıklamasını geniş şekilde yansıttı.

Papaharalambus, “2023 yılından beridir Kıbrıslıların yurt dışına yaptıkları seyahat sayısında artış gözlemlendiğini, bu yıl bu rakamın 2 milyona yaklaşmasının beklendiğini" ifade etti.

Papaharalambus, cuma ve cumartesi günü gerçekleştirilecek fuarın, yurt dışı seyahati yapmak ve bilgi edinmek isteyenlere hizmet vereceğini vurguladı.