Kıbrıs'ın güneyinde 1.6 milyar Euro turizm geliri

Kıbrıs’ın güneyinde turizm gelirleri bu yılın ilk 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kat arttı.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin dün yayınladığı verilere dayanarak, bu yılın ilk 8 ayındaki turizm gelirinin 1 milyar 617 milyon Euro olduğunu; geçen yılın aynı dönemindeki gelirin ise 777 milyon Euro olduğunu yazdı.

Kıbrıs'ın güneyinde 2021 yılındaki turizm geliri 1,5 milyar Euro olarak hesaplanmıştı.