Kıbrıs'ın gastronomik zenginliği bir şölen

Kıbrıs'ın gastronomik zenginliği adeta bir şölen havasında yaşanır. Kıbrıs mutfağı, sadece bir yemek deneyimi değil, aynı zamanda adanın tarihini ve misafirperverliğini de masalara taşır. Biz de bu harika zenginliği sizlerle her hafta paylaşmaktan keyif alıp, gurur duymaktayız. Sizlere bu yemekler hakkında bilgi vermeden önce yoğun araştırmalar yapıyoruz ve sizlere bunları aktarırken kendi deneyimlerimizi de katarak bir şeyler öğrenip sizlere de hem bildiklerinizi hatırlatıyor hem de yeni bilgiler aktarmış oluyoruz. Umarız sizler de bizim gibi okumaktan ve yeni bilgiler öğrenmekten keyif alıyorsunuz.

Keyifli okumalar dileriz…

Bidda Badadez

Otantik ada mutfağına özgü olan bidda badadez eskilerde nenelerimiz tarafından sık sık yapılan ve çok sevdiğimiz bir lezzet. Bu tarif için bir tarihçe bulamadım malesef ama hepimiz bidda badadez nedir çok fazla tüketmesek de biliyoruz. Tarihini bilmediğimiz bu lezzetin tarifine bakacak olursak da,

Bidda için Malzemeler

-1.5 su bardağı ılık su

-3 Su bardağı un. Ben tam buğday unu kullanıyorum.

-Bir çimdik tuz

İç malzeme

-Kızarmış Patates

-Hellim

Hazırlanışı

-Hamur malzemeleri bir araya getirip yoğuruyorum ve 20 dakika kadar üzeri örtülü bir şekilde dinlendiriyorum. Dinlenmiş olan hamurumu mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıp bezeleri olabildiğince ince açıyorum. Açılmış olan bezelerimi yağsız tavada altlı üstlü göz göz kabarıp kızarana kadar pişiriyorum. Biddaları bir bir pişirirken yumuşaklığını koruması için pişenlerin üzerini bezle örtüyorum. Pişen biddalara kızarmış Kıbrıs patatesi ve dilimlenmiş köy hellimi yerleştirilerek sarıyorum. Sıcak sıcak servis ediyorum.

Nor böreği:

Nor böreği, kahvaltılarının ya da yemekten sonraki tatlı tabaklarının olmazsa olmazlarından birisi olup adanın geleneksel bir hamur işi tatlısı olarak bilinmektedir. Adını duyduğunuzda belki de ilk kez karşılaşıyorsunuz, ancak Kıbrıs'ımızın gizli lezzet hazinelerinden biri olan Nor Böreği, bir kez denendiğinde unutulmaz bir tat bırakıyor. Adamızın lezzetlerinden birini deneyimleyip bu güzel adanın gastronomik kültürünü keşfetmek ya da tekrardan hatırlamak istiyorsanız, Nor Böreği'ni denemeden geçmeyin. Sizlere bu hafta Nor Böreği’nin tarifini vereceğim. Siz de bu tarifi kolaylıkla evinizde uygulayabilirsiniz.

Hamurum için:

4 su bardağı un

2.5 bardak ayçiçek yağı

Bir tutam tuz

Ilık su

Gül suyu

İç harcım için:

1 kg tuzsuz nor

1.5 bardak şeker

1 yemek kaşığı tarçın

Kızartmak için; ayçiçek yağı

Servis için; Bal

Hazırlama kısmında;

Hamurum için derin bir karıştırma kabının içerisine unu, yağı ve tuzu ekleyip karıştırıyorum. Hamurum kulak memesi kıvamında bir hamur olana kadar ılık su ile yoğurum. Üzerine nemli bir bez serip 30 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamurum dinlenirken ayrı bir karıştırma kabında tuzsuz olarak aldığım norumu çatal ile eziyorum. Aynı kabın içerisine şeker ve tarçını da ekliyorum ve biraz karıştırıyorum ki tüm malzemeler birbirine karışsın. Dinlendirmiş olduğum hamurumu ceviz büyüklüğünde bezeler haline getirip daha sonrasında oklava ile açıyorum. İç harcını açmış olduğum bezemin kenar kısmına çok gelmeyecek şekilde bir sıra ekliyorum. Hamurumun kalan boş kısmını harcımın olduğu tarafa doğru katlayarak örtüyorum. Çatal yardımı ile kenar kısımlarını sıkıştırıyorum ki yağda kızartırken hamurum açılmasın. Hazırlamış olduğum hamurumu derin bir yağda kızartıyorum ve bal ile servis ediyorum.