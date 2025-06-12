“Ortaylı’yı Kıbrıs Türk halkını aşağılaması için mi davet ettiniz?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sözcüsü ve Milletvekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen “Türk’ün Ebedi Davası Kıbrıs” başlıklı konferansta konuşma yapan Tarihçi İlber Ortaylı’nın Kıbrıslı Türklere hakaret etmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Asım Akansoy, “Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen bir etkinlikte, Kıbrıs Türk halkının büyük çoğunluğunu hedef alan, aşağılayıcı, küçümseyici ve ayrıştırıcı ifadelerin kullanılması son derece düşündürücü ve kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen bir etkinlikte, Kıbrıs Türk halkının büyük çoğunluğunu hedef alan, aşağılayıcı, küçümseyici ve ayrıştırıcı ifadelerin kullanılması son derece düşündürücü ve kabul edilemez bir durumdur.

Burada asıl sorgulanması gereken yalnızca bu ifadeleri kullanan kişi değil, bu ismi davet eden ve bu konuşmayı mümkün kılan iradedir.

Şu soruyu açıkça sormak gerekiyor:

Sayın Ersin Tatar, Ortaylı’yı Kıbrıs Türk halkını aşağılaması, küçümsemesi, toplumsal barışı zedelemesi ve insanlarımızı ayrıştırması için mi davet ettiniz?