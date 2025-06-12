YENİDÜZEN’e 2 ödül

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) geçen yıl yapamadığı 23. Kutlu Adalı Ödül Töreni'ni bu akşam Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Lokali’nde düzenledi. YENİDÜZEN köşe yazarı Cenk Mutluyakalı “Mesleğe emek verenler” ödülü, Serap Şahin ise "Genç Basın Çalışanları Teşvik Ödülü" aldı.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu 6 Temmuz 1996’da katledilen YENİDÜZEN gazetesi yazarı-araştırmacı Kutlu Adalı’nın anısını yaşatmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen törende hem genç gazeteciler teşvik edildi hem de mesleğe emek veren gazeteciler onurlandırıldı.

Basın-Sen ayrıca, temmuz ayı içerisinde düzenlemeyi planladığı 24. Kutlu Adalı Ödül Töreni için de hazırlık çalışmalarını başlattıklarını duyurdu.

Ödül alan isimler şöyle:

Gözde Bedeloğlu'na "Kutlu Adalı Onur Ödülü", Christos Christofides'e de "Basın-Sen Özel Ödülü", Hakan Çakmak Kültür ve Sanat Ödülü “Tartüf 24” ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu; Basın Emekçisi Ödülleri Ebru Akgür Pehlivan (BRT), Orhan İsmailoğlu (Kıbrıs Türk Haber), Kenan Doğu (Kıbrıs Gerçek), Emine Yüksel (Bugün Kıbrıs), Ahmet İkidereli (Havadis) ve Meltem Hasipoğlu (Mesarya Ajans); Mesleğe Emek Verenler İsmet Özgüren, Selda İçer, Cenk Mutluyakalı, Mehmet Levent ve Levent Kutay; Genç Basın Çalışanları Teşvik Ödülleri Ahmet Karagözlü (Kıbrıs Genç TV), Serap Şahin (Yenidüzen), Timuçin Yıldırım (TAK), Yağmur Çal (Kıbrıs Genç TV), Nurgül Ece (Kıbrıs Postası), Bahadır Ayna (Haber Kıbrıs); Spor Basın Ödülü Necati Külahlılar (Halkın Sesi) ve Spor Basınına Hizmet Ödülü sahibi ise Yücel Hatay oldu.