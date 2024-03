Kıbrıs’ın en büyük sinema buluşması için heyecanlı bekleyiş

Murat OBENLER

Bu yıl 22.kez gerçekleşecek ve yine Kıbrıs sineması ile dünya sinemasını festival çatısı altında sinemaseverlere sunacak olan Kıbrıs Film Günleri Uluslararası Festivali için hazırlıklar son aşamasına gelirken ulusal yarışma ve jüriler dışında festivalin programı belli oldu. 12-20 Nisan tarihleri arasında hem Kıbrıslı hem de Kıbrıs’ta ikamet eden yabancı uyruklu sinemaseverler, ünlü yönetmenlerin en yeni filmlerinin gösterimleri ve merakla beklenen prömiyerlerinin yanı sıra gelecek vaat eden yönetmenlerin iyi seçilmiş eserlerinin de keyfini çıkaracaklar. Kültür Bakanlığı Yardımcısı ve Rialto Tiyatrosu’nun ana organizatörler olarak yer aldığı, Limasol Belediyesi ve Lefkoşa Belediyesi’nin himayelerinde, CIPA Film in Cyprus işbirliğiyle ve Institut Français de Chypre, German Embassy Nicosia, Goethe-Institut Cyprus destekleriyle hayata geçecek festival filmleri bu yıl da Lefkoşa ve Limasol şehirlerinde sinefillerle buluşacak.

Limasol'daki Rialto Tiyatrosu ve Lefkoşa'daki Zena Sarayı'nda gösterilecek filmlerin ve yarışmalı bölümlerin yanısıra Kıbrıs Çocuk ve Gençlik Film Günleri bölümü ve 5. Dot.on.the.Map Endüstri Günleri(sinema profesyonelleri için) ile 8 gün boyunca her yaştan sinemaseverlere sinemanın coşkusunu yaşatacak.

Festival Argyro Nicolaou ve Marios Lizides’in sanat yönetmenliğinde yapılacak

Bu yıl yine film yapımcıları ve film eğitmenleri Argyro Nicolaou ve Marios Lizides’in sanat yönetmenliğini yapacağı festival dünyanın dört bir yanından 20'den fazla kurmaca filmden oluşan bir seçkiyle de bize festivaller arasında ve dünya sinemasında bir yolculuğa çıkaracak.



Ödüllü filmler ve heyecan verici prömiyerler

Ken Loach'un The Old Oak’ı, Wim Wenders'ın Perfect Days'i ve Agnieszka Holland'ın Green Border filmleri ilk bakışta sinemaseverlerin dikkatini çekiyor. Paralel programda bu yılki Çocuk ve Gençlik Kıbrıs Film Günleri'nin yanı sıra gösterimleri de yer alıyor. Asimina Proedrou'nun ödüllü Behind the Haystacks filmi için ise yarışma dışı özel bir gösterim gerçekleşecek.



"Ben Sizin Personel Yazarınızım - Yapay Zeka ile Kurgu Filmi ve TV Geliştirmek" atölyesi

Çok yönlü sanatçı Lia Haraki, Rialto'da bu yılın sırasıyla 12 ve 20 Nisan'daki açılış ve kapanış törenlerini yönetecek. 2024'teki paralel etkinlikler arasında, Türk asıllı Amerikan Profesör Taç Romey ve seri/dizi hikaye yazarı uzmanı- çapraz medya yapımcısı Markus Walsch liderliğinde 13 Nisan Cumartesi günü 10:30-17:00 saatleri arasında yapılacak "Ben Sizin Personel Yazarınızım - Yapay Zeka ile Kurgu Filmi ve TV Geliştirmek" başlıklı uygulamalı atölye de var. Bu atölye ile film projeleri geliştirmek için Yapay Zeka’nın nasıl kullanılacağı konusu uzman eğitmenlerin katıldığı pratik bir atölye çalışması ile anlatılacak. CYENS Centre of Excellence tarafından desteklenen etkinlik Lefkoşa’da “The Studio” yapılacak.



Marie Scherzer'den ustalık sınıfı

Bunun yanı sıra, Berlin merkezli hareket yönetmeni Marie Scherzer'in sinematik anlatının çeşitli yönlerini fiziksellik yoluyla keşfetmeyi amaçlayan “The artistry of body language: storytelling through movement” başlıklı bir ustalık sınıfı da yer alıyor. Festivalin eş sanat yönetmeni, Argyro Nicolaou moderatörlüğünde 14 Nisan Pazar günü 15:00-17:00 saatleri arasında Lefkoşa’daki Dance House adlı mekanda yapılacak için masterclass için yerlerin sınırlı olduğu belirtiliyor.



Çocuklar ve gençler için sinema

Kıbrıs Çocuk ve Gençlik Film Günleri bir kez daha genç izleyicilerin düşüncelerini tetikleyerek ve ufuklarını genişleterek filmle buluşmasını amaçlıyor. Özel olarak seçilmiş filmler ve son derece faydalı atölye çalışmaları, hayal gücü ve bilgiye dayalı yaratıcı alışverişler için bir sıçrama tahtası görevi görüyor. Yönetmen Athena Xenidou, Kıbrıs Çocuk ve Gençlik Film Günleri 2024'ün Sanat Yönetmeni olarak görev yaparken, bu gösterimlerin Lefkoşa’daki yeni bir mekanı olarak The Mall of Cyprus'taki K-Cineplex yapılacağını müjdeledi.



Film profesyonelleri için 5. Dot.on.the.Map Endüstri Günleri

Festivalin gelişimsel boyutu, yönetmen ve yapımcı Danae Stylianou'nun başkanlığını yaptığı bir ortak yapım, eğitim ve ağ oluşturma platformu olan Dot.on.the.Map Endüstri Günleri'nin beşincisine aktarılıyor. Akdeniz bölgesindeki yapımcılar, yönetmenler ve senaristler ile uluslararası film endüstrisi profesyonelleri arasındaki ortaklıkları teşvik etmeyi amaçlayan Market, Kıbrıs’ın kuzeyinden sinemacıların yeni filmlerini pazarlayabilecekleri, fon imkanı bulabilecekleri en uluslararası platform olarak öne çıkıyor.

Etkinliğin eğitici kısmı olan Sinema Konuşmaları altında ise SEE Sinema Ağı üye ülkelerinin temsilcileri tarafından gerçekleştirilecek bir panel tartışmasını, Medienboard Berlin-Bradenburg temsilcisi tarafından Almanya'nın kamu film finansmanı fırsatları hakkında bir bilgilendirme oturumunu ve -Kıbrıs Kültür Bakanlığı Yardımcılığı'nın, Yaratıcı Avrupa'nın sinemaya yönelik finansman programlarına ve Kıbrıs Film Komisyonu – CIPA – Kıbrıs Yatırım Teşvik Ajansı'nın Kıbrıs'taki Yatırım Teşviklerine ilişkin Yapım Programı kapsamında desteklenen Minority Co-Productıons Scheme hakkında bilgilendirme oturumlarını içerecektir.

Kıbrıslı Filmler Yarışması filmleri Türkçe altyazı ile seyirciyle buluşacak

Programın tamamı yakında resmi web sitesinde, festivalin Facebook sayfasında ve Instagram'da (@cyprusfilmdays) yayınlanacak. Festivaldeki bütün filmler orijinal dilinde ve Yunanca altyazı ile gösterilirken Kıbrıslı Filmler Yarışması filmleri ise Türkçe altyazı ile seyirciyle buluşacak.