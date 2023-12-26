Kıbrıs'ı sarsan 'ses kaydı'

YENİDÜZEN- Özel

Bir dönem Halil Falyalı’nın muhasebe işlerini yürüten ve geçtiğimiz haftalarda Falyalı cinayetiyle ilgili “zanlı” olarak Hollanda’da tutuklanan Cemil Önal'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı.

Söz konusu telefon görüşmelerini içeren ses kayıtlarını, Türkiye’de FETÖ üyeliğinden hakkında tutuklama kararı bulunan ve Almanya’da yaşam süren Türkiyeli gazeteci Cevheri Güven internet ortamında paylaştı.

Cemil Önal'a ait olduğu iddia edilen telefon görüşmelerine ilişkin ses kayıtlarında ortaya atılan iddialar siyaset gündemini sarstı.

Ses kayıtlarında, dönemin TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Falyalı grubu ile aralarında geçen temas ve görüşmelere ilişkin ciddi iddialar öne sürüldü.

Falyalı ailesi ile Oktay'ın görüşmelerine Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın ve Alihan Pehlivan'ın yardımcı olduğu şeklindeki iddialar üzerine YENİDÜZEN taraflara ulaştı.

Yaşandığı iddia edilen "görüşme" düzeneğinde, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile Alihan Pehlivan’ın da yer aldığı öne sürüldü, iki isim de iddiaları sert bir dille reddetti.

Gazeteci Güven, paylaştığı ses kaydındaki ismin, bir dönem Halil Falyalı’nın muhasebe işlerini yürüten ve geçtiğimiz haftalarda Falyalı cinayetiyle ilgili “zanlı” olarak Hollanda’da tutuklanan Cemil Önal olduğunu iddia etti. Ses kaydındaki şahsın Cemil Önal olup olmadığına ilişkin net bir bilgi bulunmazken içerik dikkat çekti, Kıbrıs’a ilişkin isimlerin geçmesi dikkatleri bu konuya yöneltti.

Güven, Önal’ın cezaevi telefonundan güvendiği kişileri aradığını ve bildiklerini anlatarak ses kaydı aldırdığını söyledi.

Söz konusu iddialar üzerine YENİDÜZEN, olayda ismi geçen kişilere ulaşmayı denedi.

Tatar: "Polise gerekli talimatı verdim, konu soruşturulacak"

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, “Yalan. Bu konuda ne bilgim var, ne de haberim... İlgili kişileri ne tanırım, ne de gördüm. Fuat (Oktay) Bey’in böyle bir şeye giriştiğini de düşünmüyorum” dedi, söz konusu kayıtlara ilişkin polise talimat verdiğini, gerekli işlemin başlatılacağını söyledi.

Alihan Pehlivan ise “Adam sığınma başvurusunda bulundu. 26 Aralık’ta davası var. Bu haberler bu yüzden çıkıyor” yorumunu yaptı, “Ben Halil Falyalı ile 2 yıl kadar çalıştım. Elbette pek çok şeye de şahitlik ettim bu süre zarfında. Ancak ses kayıtlarında geçen rüşvet olayını bugüne kadar hiç duymadım” dedi.

YENİDÜZEN, iddiaların yer aldığı ses kaydını YouTube hesabı üzerinden yayınlayan gazeteci Cevheri Güven’e de ulaştı, ses kaydının doğruluğunu sorguladı. Güven, ses kaydının uydurma ya da yapay zekâyla üretilmiş olabileceğine ilişkin sorular üzerine “Cemil Önal, bu konuşmaları Hollanda’daki cezaevi telefonundan yaptı. Kıbrıs veya Türkiye’deki yetkili makamlar, Hollanda’daki cezaevine ulaşarak bu görüşmelerin kayıtlarını alabilirler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özge Falyalı’ya ulaşılamazken, Fuat Oktay kanadından herhangi bir açıklama gelmedi.

İddialarda adı geçenler ne dedi?

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar:

“Ne duydum ne de gördüm”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, söz konusu iddialar üzerine YENİDÜZEN’e konuştu, iddiaların yalan olduğunu söyledi.

Tatar, “Yalan. Bu konuda ne bilgim var, ne de haberim... İlgili kişileri ne tanırım, ne de gördüm. Fuat (Oktay) Bey’in böyle bir şeye giriştiğini de düşünmüyorum” dedi.

Konuyla ilgili Polis Genel Müdürlüğü’ne talimat verdiğini ifade eden Tatar, “Gerekli işlem neyse polis nezdinde yapılacak” şeklinde konuştu.

Alihan Pehlivan:

“Falyalı ile çalıştığım süreçte böyle bir olay yaşanmadı”

İddialara adı karışan Alihan Pehlivan ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, Cemil Önal’ın Hollanda’da sığınma başvurusunda bulunduğunu, 26 Aralık’ta davasının görüşeceğini söyledi; “Bu haberler bu yüzden çıkıyor” dedi.

Halil Falyalı ile 2 yıl çalıştığını belirten Pehlivan, “Çalıştığım süreçte böyle bir olay yaşanmadı. Halil Falyalı öldürüldükten 2 ay sonra Gündem Kıbrıs’taki işimden de ayrıldım. Falyalı siyasetçilere yakın bir isimdi. Elbette pek çok şeye de şahitlik ettim bu süre zarfında. Ancak ses kayıtlarında geçen rüşvet olayını bugüne kadar hiç duymadım” şeklinde konuştu.

Pehlivan, “İşten ayrıldıktan sonra Özge Falyalı ile birkaç kez konuştum, hal – hatır sorduk. O kadar” ifadelerini kullandı.

Ses kaydını yayınlayan gazeteci Cevheri Güven:

“Gerçekliğini sorgulayanlar, Hollanda’daki cezaevinden görüşmelerin kaydını alabilir”

YENİDÜZEN, iddiaların yer aldığı ses kaydını YouTube hesabı üzerinden yayınlayan gazeteci Cevheri Güven’e de ulaştı, ses kaydının doğruluğunu sorguladı.

Güven, ses kaydının uydurma ya da yapay zekâyla üretilmiş olabileceğine ilişkin sorular üzerine şu yanıtı verdi:

“Evet, yapay zekâ ses üretebiliyor ama bu şekilde üretilmiş sesleri tespit eden yapay zeka yazılımları da var. Bu şekilde tespit edilebilir. Kaldı ki Cemil Önal, bu konuşmaları Hollanda’daki cezaevi telefonundan yaptı. Kıbrıs veya Türkiye’deki yetkili makamlar, Hollanda’daki cezaevine ulaşarak bu görüşmelerin kayıtlarını alabilirler.”

Soru üzerine kayıtların tamamının kendisinde olmadığını söyleyen Güven, “Perşembe ya da Pazar günü elimdeki kayıtların devamını yayınlayacağım. Bu kayıtlarda Önal, Falyalı imparatorluğunun nasıl kurulduğunu anlatacak” dedi.