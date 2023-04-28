Kıbrıs ve Finlandiya arasında sağlık alanında iş birliği

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Finlandiya arasında sağlık konusunda iş birliği yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Sağlık Bakanı Popi Kanari’nin Finlandiya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Harri Maki-Reinikka ile bir araya gelerek, sağlık konularını ele aldığını yazdı.

Habere göre, iki yetkili görüşme sırasında sağlık sistemi, dijital sağlık, kanserin önlenmesindeki terapi uygulamaları gibi konuları ele alırken sağlık alanında iş birliği yapılması konusunda mutabakata vardı.