“Kıbrıs Türk otoritelerinin verdiği öğrenci vizeleri sığınma talebi için kullanılıyor”

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Konstantinos Yuannu, Kıbrıs Türk otoritelerinin verdiği öğrenci vizelerinin, Kıbrıs’a sığınma talebinde bulunulmak için kullanıldığını söyledi.

The Washington Post gazetesine demeç veren Yuannu, ülkesinden sığınma talebinde bulunanların çoğunluğunun Kıbrıs Türk otoritelerinden öğrenci vizesi alanlar olduğunu ifade etti.

Yuannu, “Kuzeydeki yetkililerin verdiği öğrenci vizeleri, düzensiz göçmenlerin Kıbrıs’a ulaşmalarında açık ara en popüler yöntem” dedi.

Yuannu, bu yıl Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına gelerek sığınma başvurusu yapanların yüzde 70’inin kuzeyden öğrenci vizesi almış kişilerden oluştuğunu kaydetti.

Düzensiz göçmenler, 180 kilometrelik ara bölgeyi geçerek uluslararası ve Avrupa Birliği yasa ve düzenlemeleri kapsamında düzensiz göçmenlere sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için güneyde başvuruda düzensiz göçmen başvurusunda bulunuyor.

İçişleri Bakanı Kostantinos Yuannu, bu rotayı seçen düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun, Sahra altı Afrika'dan geldiğini ve İstanbul üzerinden Kuzey Kıbrıs'a uçtuğunu söyledi.

Yuannu’ya göre Kıbrıs’ın güneyinde sığınmacı başvuruları, 2017’ye göre bugün yüzde 490 arttı. Sığınma başvurusunda bulunanların veya uluslararası koruma sağlanan kişilerin yüzdesi ada nüfusunun yüzde 6'sına ulaştı. Bu, diğer Avrupa cephe devletleriyle karşılaştırıldığında ortalamanın altı katı...

Geçen yıl 21 bin 565 yeni başvuru yapılırken bu yılın ilk üç ayında da 3 bin 182 kişi düzensiz göçmen başvurusunda bulundu.