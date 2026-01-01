“Kıbrıs sorununun çözümü Avrupa’nın da sorumluluğu”

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile Avrupa Hukuku’na uygun, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümü çerçevesindeki birleşik Kıbrıs’a açık ve tutarlı destek verdiklerini söyledi.

Politis gazetesine röportaj veren Metsola, Kıbrıs sorununun çözümünün Avrupa’nın da sorumluluğu olduğunu ve AP’nin, Güven Yaratıcı Önlemler’in güçlendirilmesi ile güven ve bir arada yaşama koşullarının oluşturulmasına her türlü siyasi desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Habere göre Metsola, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin başarılı bir AB Konseyi Dönem Başkanlığı için imkanlara sahip olduğunu ve bu deneyimden, üye devletleri birleştiren unsurlara odaklanarak, birlik ve beraberliği güçlendirmek adına faydalanabileceğini belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın, Avrupa için dönüm noktası olan bir zamana denk geldiğine işaret eden Metsola, beklentilerin yüksek olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın da bu beklentileri karşılamaya hazır olduğunu bildiğini dile getirdi.

Metsola, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmelerde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB Konseyi Dönem Başkanlığı’na yönelik ciddi hazırlıklar yapıldığını gördüğünü ifade ederek, Ukrayna’nın desteklenmesi, Orta Doğu’da istikrar sağlanması, enerjide dayanıklılığın artırılması ve Avrupa’nın rekabet edilebilirliğinin vurgulanmasına yönelik katkıda bulunabileceğini belirtti.

Habere göre Metsola, AP’nin Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunması için verilen çabalarda ve güven inşa edilmesinde katalizör rol oynadığını kaydederek, çözümün Avrupa gündeminin üst sıralarında tutulmasını, kayıplar için daimi raportör atanmasını ve BM himayesindeki çözüm çabalarının desteklenmesini sağladığını söyledi.

Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanmasının mümkün olduğuna işaret eden Metsola, AP’ın siyasi destek vererek, Güven Yaratıcı Önlemler’i güçlendirerek ve Avrupa’nın bu konudaki dikkatinin sürmesini sağlayarak, birlikte bir arada yaşama koşulları oluşturulmasına katkı yaptığını kaydetti.