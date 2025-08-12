Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi: Robotik Rehabilitasyon Merkezi Yeniboğaziçi’nde açıldı

Gazimağusa Yeniboğaziçi’nde, engelsiz otel konseptiyle entegre, ileri teknolojiye sahip yeni nesil robotik cihazlarla donatılmış Romatem Move Kıbrıs hasta kabulüne başladı.

Ülkede bir ilk olma özelliğini taşıyan bu öncü merkez, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi tarafından, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi onaylı “Küresel Sağlık Turizmi Akreditasyon Belgesi”ni alarak, uluslararası standartlarda ve dünya çapında güvenilir hizmet sunuyor.

Konseyi Akreditasyon Kurulu üyeleri ile birlikte merkezi ziyaret eden Konsey Başkanı ve Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olan bu merkezde denetim sürecinin tamamlandığını ve merkezin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi onaylı “Küresel Sağlık Turizmi Akreditasyon Belgesi”ni aldığını açıkladı.

“KKTC vatandaşlarına özel koşullarda hizmet veriyor”

Türkiye ve KKTC’nin alanında güvenilir iki güçlü markası Oscar ve Romatem ortaklığında yapılan bu örnek sağlık turizmi yatırımının, KKTC’nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne başkanlık ettiği dönemde imzalanan protokol ile hayat bulduğunu hatırlatan Dr. Savaşan, merkezin Sağlık Bakanlığı tarafından izinlendirilmesinin ardından hem Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanlara hem de sağlık turistlerine hizmet vermeye başladığını söyledi. Savaşan, merkezin başta KKTC vatandaşları olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen sağlık turistlerine bekleme süresi olmaksızın, özel koşullarda uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vermeye başladığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

1000 m²’lik Rehabilitasyon Alanı, 42 Odalı Engelsiz Otel…

Sorumlu Hekim Dr. Nüket Vural, Romatem Move Kıbrıs’ın KKTC’deki ilk beş yıldızlı konfor standartlarında inşa edilen, 42 odalı tam erişilebilir otel ile entegre çalıştığını belirterek, Merkezin, 30 kişilik uzman kadrosu ile 1000 metrekareden büyük bir alanda başta robotik olmak üzere fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti vermeye başladığını anlattı.

“Multidisipliner ve bilimsel yaklaşım…”

Merkezde; kas-iskelet sistemi hastalıklarından nörolojik rahatsızlıklara, ortopedik cerrahi sonrası rehabilitasyondan spor sakatlanmalarına kadar birçok alanda kişiye özel tedavi programlarının uygulandığını belirten Dr. Nüket Vural merkezde ayrıca felç, omurilik yaralanmaları, MS ve Parkinson gibi hastalıkların takibi ve rehabilitasyonunda da bilimsel temelli multidisipliner yöntemler kullanıldığını anlattı.

“MOVE konsepti klasik tedavinin ötesinde…”

Dr. Vural, fizik tedavinin MOVE konsepti ile klasik yöntemlerin çok ötesine taşındığını, her hastaya ihtiyaç ve hedeflerine uygun kişiselleştirilmiş tedavi planları sunulduğunu vurguladı.

Merkezde yeni nesil robotik cihazlar, denge sistemleri ve hareket analizi teknolojilerinin kullanıldığına dikkat çeken Dr. Vural, tedavi süreçlerinin açık ve kapalı alanlarda verilen hidroterapi hizmetleri ile de desteklendiğini söyledi.

Merkezde uzman hekimler, alanında deneyimli uzman fizyoterapistler, ergoterapistler, hidroterapistler ve hemşirelerden oluşan güçlü bir ekip ile hizmet verildiğinin altını çizen Dr. Vural, hastaların yalnızca ağrılarını azaltmayı değil, onları yeniden güçlü, aktif ve özgür bir yaşama hazırladıklarına dikkat çekti. Dr. Nüket Vural hastaların merkeze 444 76 86 numaralı ücretsiz danışma hattından veya https://romatem.com/hastane-ve-klinikler/romatem-move-kibris/ web sitesi üzerinden ulaşılarak bilgi alabileceklerini belirtti.