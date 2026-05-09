DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Anneler Günü’nü kutladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Kılıç söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatımızın her anında varlıklarıyla bize güç veren, sevgileriyle yolumuzu aydınlatan annelerimiz aile yapısının temel taşı ve toplumumuzun en kıymetli varlıklarıdır. Gösterdikleri sabır, fedakârlık ve özveriyle yalnızca çocuklarını değil, toplumun geleceğini de şekillendiren annelerimiz, sevginin, merhametin ve koşulsuz desteğin en güzel temsilcileridir.

Yaşam boyu süren sevginin ve emeğin en güzel ifadesi olan annelik; sabrın ve fedakârlığın en anlamlı yansımasıdır. Çocuklarını sevgiyle büyüten, onları hayata hazırlayan ve her koşulda yanlarında olan annelerimiz, geleceğe umutla bakmamızın en büyük ilham kaynağıdır.

Annelerimizin bizlere kattığı değerler, yaşamımız boyunca yolumuzu aydınlatan en güçlü rehberlerden biri olmaktadır. Karşılıksız sevgileri, sonsuz emekleri ve hayatımıza kattıkları anlam, hiçbir zaman unutulmayacak kadar kıymetlidir.

Bu anlamlı günde, ebediyete intikal eden tüm annelerimizi rahmet ve minnetle anıyor; evlat acısı yaşamış tüm annelerin acılarını yürekten paylaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”