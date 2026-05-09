Dikkat! Elektrik kesintisi
KIB-TEK, Balıkesir, Ercan ve Demirhan’da Pazartesi günü 2 saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
“Parselasyona Akım Temini” projesi kapsamında pazartesi 09.00 ile 11.00 saatleri arasında, bazı bölgelere iki saat süreyle elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, kesintiden, Balıkesir, eski Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Demirhan Kırsal Kesim arsaları bölgeleri etkilenecek.
