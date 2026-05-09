“Türkiye’ye giriş yasağım devam ediyor”

Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Türkiye’ye giriş yasağının sürdüğünü açıkladı.

Rahvancıoğlu yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Türkiye’ye giriş yasağı bulunan kişilerin yasaklarının kaldırılması konusundaki çabasını takdir ettiğini belirtti ve “Yasağı kalkan arkadaşlara da hayırlı olsun diyorum. Bu her halükârda olumlu bir gelişmedir” dedi.

Rahvancıoğlu kendi giriş yasağıyla ilgili, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı davanın da sürdüğünü de belirtti.

“Türkiye’ye girip girememenin mevcut iktidarın elinde olduğunu” ifade eden Rahvancıoğlu, kişilerin değerinin bununla ölçülemeyeceğini de söyledi.