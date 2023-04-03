Kıbrıs Hükümeti iklimsel değişiklik için Ulusal Eylem Planı hazırlıyor

Kıbrıs'ın güneyinin iklimsel değişiklikle mücadeleye yönelik ulusal Eylem Planı hazırladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bir önceki Bakanlar Kurulu’na bu doğrultuda, içeriğinde Kıbrıs’taki iklimsel değişiklik için eylem planı ve stratejik tedbirlerin bulunduğu rapor sunulduğunu yazdı.

Gazete, konuya bütünlüklü yaklaşım sonrasında iklimsel değişikliğin olumsuz sonuçlarıyla en ekonomik şekilde mücadele edilebilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Haberde, uzmanların yaptığı çalışmalara göre Lefkoşa’da yıllık ortalama sıcaklıkta 1,4 derece, Limasol’da da 2,3 derece artış meydana geldiği belirtildi.