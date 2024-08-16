“Kıbrıs Gazetesi sahiplerini ve yöneticilerini, kamuoyu önünde açıkça özür dilemeye davet ediyoruz”

BASIN-SEN, Kıbrıs Gazetesi'nin Teknecik Elektrik Santrali'ndeki olayları çarpıtarak halkı kandırmaya yönelik eylemlerini şiddetle kınadı.

Sendika, gazetenin basın ahlakını hiçe sayarak yayımladığı yalan haberlerin kamuoyunu yanıltmak ve gerçekleri örtbas etmek amacı taşıdığını belirtti.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Gazetesi'nin, Kıb-Tek emekçilerini hedef alarak yaşanan krizi kendi çıkarları doğrultusunda çarpıttığı ifade edildi. BASIN-SEN, gazetenin EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu'nun başbakanı yumrukladığı ve bu nedenle tutuklandığına dair çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu ve gerçeklerin üzerini örtmeye yönelik bir oyun olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Kıbrıs Gazetesi, halkı kandırmak için yalan haberlere başvuruyor. Gazetenin, EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu'nun serbest bırakılmasını ve olayların gerçek yüzünü halktan saklamaya devam etmesi, tam anlamıyla bir manipülasyon örneğidir,” denildi.

BASIN-SEN, gazetenin dijital mecralarda yalan haberlerin gerçekliğini ispatlayan bilgilerin ardından dahi, manşetlerinde aynı yalanlara devam etmesinin, manipülatif ve etik dışı bir yaklaşım olduğunu belirtti.

BASIN-SEN, “Kıbrıs Gazetesi’nin, yaşanmamış olayları yaşanmış gibi göstererek halkı aldatmaya devam etmesini kabul edilemez buluyoruz. Gazetenin sahiplerini ve yöneticilerini kamuoyu önünde özür dilemeye çağırıyoruz. Bu tür yanlış bilgilendirme ve manipülasyonlarla halkın gözünde daha fazla küçülmenin hiçbir anlamı yoktur. Mesleğimizin saygınlığını zedeleyen bu davranışlardan derhal vazgeçilmelidir,” ifadelerini kullandı.