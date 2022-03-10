Kıbrıs Eurovision’a “Ela” şarkısıyla katılacak
Kıbrıs Cumhuriyeti bu yıl 66’ncısı düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasına, Andromahi isimli şarkıcının seslendireceği “Ela” şarkısıyla katılacak
A+A-
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu yıl 66’ncısı düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasına, Andromahi isimli şarkıcının seslendireceği “Ela” şarkısıyla katılacağı haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, Eurovision şarkı yarışmasının önümüzdeki mayıs ayında İtalya’nın Torino kentinde düzenleneceğini ekledi.
Bu haber toplam 148 defa okunmuştur
Etiketler : Eurovision Şarkı Yarışması