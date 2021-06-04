Kıbrıs Cumhuriyeti tam aşılamada üçüncü sırada

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC)’nin verilerine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin aşılama ve en azından korona virüs aşısının ilk dozunu alan nüfus konusunda, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında 6’ıncı sırada olduğu haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ikinci doz aşıyı alanlar ve tam aşılananlar konusunda ise yüzde 29,4’lük bir oranla, Malta ve Macaristan’ın ardından 3’üncü sırada olduğu kaydedildi.

COREPER’e üye ülkelerin büyükelçilerine yönelik bilgilendirme belgesine göre, AB üye ülkelerinin 2 Haziran tarihine kadar 293 milyon 624 bin 795 bin doz aşı teslim aldıklarını belirten gazete, Yunanistan’ın bu dozlardan 7 milyon 430 bin 440, Güney Kıbrıs’ın ise 785 bin 610 doz aşı aldığına işaret etti.

Bahse konu belgeye göre Güney Kıbrıs’ın 352 bin 058 kişiye en azından birinci doz aşıyı yaptığı, 186 bin 593 kişinin ise tam aşılandığı ifade edildi.

Güneyde bugünden itibaren yeni gevşemeler gündemde

Öte yandan Haravgi gazetesi, Kıbrıs'ın güneyinde son günlerde kayda geçirilen iyileşmiş epidemiyolojik tablo ile hastanede tedavi gören korona hastalarının azalması sonucunda Sağlık Bakanlığı'nın dün planda olmayan yeni gevşemeler açıkladığını ve bunların bugünden itibaren geçerli olacaklarını yazdı.

Buna göre, bugünden itibaren ellerinde kanıtlayıcı bir unsur (davetiye vs) olması halinde insanların düğün ve benzeri etkinliklere katılmaları durumunda sabah 3’e kadar sokağa çıkabileceklerini yazan gazete, şans oyunları ile bet ofislerinin faaliyetlerine de bugünden itibaren ilgili protokol uyarınca izin verileceğini belirtti.

Safepass ibraz etmek şartıyla oyun alanları, luna parklar ve tematik parklardaki etkinliklere de izin verildiği kaydedildi.

Aşı portalı bugün 28-32 yaş için açık

Haravgi gazetesi ise haberinde, Kıbrıs'ın güneyinde aşı portalının bugünden yarına kadar 28-32, önümüzdeki hafta ise Pazartesi’den Salı’ya kadar 23-27, Çarşamba’dan-Perşembe’ye 18-22, Cuma-Cumartesi günleri ise 40 yaş ve üzerindeki kişiler için açık olduğunu yazdı.

Habere göre adanın güneyindeki nüfusun yüzde 32,6’sının 2 Haziran tarihine kadar aşılamayı tamamladığı, yüzde 54,1’inin ise en azından aşının ilk dozunu aldığı belirtildi.