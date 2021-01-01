Kıbrıs, 2020 yılında uluslararası tahvil piyasasından 6 milyar Euro çekti

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, 2020 yılında uluslararası tahvil piyasasından 6 milyar Euro çektiği bildirildi.

Kathimerini gazetesinin ekonomi ekinde yer alan haberde, pandeminin ikinci dalgasının, kapanan işletmelere verilecek destekle bağlantılı olarak Rum ekonomisi üzerindeki etkisinin büyük olacağı ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 2020 yılı Ocak-Ağustos ayı arasındaki kamu borcunun, 2019 yılının Ocak-Ağustos aylarıyla kıyaslandığında 4,4 milyar Euro daha fazla olduğu ifade edildi.

Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kamu borcunun büyük bir çoğunluğunun, Avrupa tahvilleriyle ödendiği belirtildi.