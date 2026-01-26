Lefkoşa8 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. KIB-TEK'ten depozit ve hizmet ücretlerinde güncelleme
KIB-TEK'ten depozit ve hizmet ücretlerinde güncelleme

KIB-TEK'ten depozit ve hizmet ücretlerinde güncelleme

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte tarifeye göre alınan depozit ve hizmet ücretlerinde güncelleme yaptı.

A+A-

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte tarifeye göre alınan depozit ve hizmet ücretlerinde güncelleme yaptı.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, yeni ücretler 23 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlandı.

Bu haber toplam 131 defa okunmuştur
Etiketler :