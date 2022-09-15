Kıb-Tek’in akaryakıt ihalesi ‘Canlı yayın’da

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) askıya alınan akaryakıt ihalesi bugün yapıldı. Canlı yayınlananan 'Akaryakıt temini ve taşınması'yla ilgili ihale, Merkezi İhale Komisyonu’nda saat 10.00’da başladı.

İhaleye 4'ü geçerli, 3'ü geçersiz olmak üzere toplam 7 teklif verildiği belirtildi. Geçerli tekliflerin açıklanmasının ardından verilen aradan sonra iki teklifler de alındı, ihalenin değerledirme ve sonuç için kapatıldı. Sonucun bugün veya yarın açıklanacağı da belirtildi.

Katılımcı bir şirketin Rekabet Kurulu’na yaptığı itiraz nedeniyle 13 Eylül’deki ihale askıya alınmış, bilgi ve belgeler değerlendirilmek üzere Rekabet Kurulu’na gönderilmişti.

Kim, ne kadar teklif verdi?

Canlı yayında yayınlanan ihalede öncelikle 3 geçersiz teklif olduğu açıklandı, geçersiz bulunan teklif sahibi yetkililere gerekçeler açıklandı.

İhalede 4 geçerli, 3 geçersiz teklif olduğu açıklandı:

Geçersiz teklifler:

Hayati Özok- Gemi kapasitesi nedeniyle geçersiz

Şanlıer Petrol- Direktörlerin imza sirküleri ve Elçilik onayı eksik

Girdap Ticaret- Gemi opsiyon belgesi yok

Geçerli teklifler:

Gulf Petrol -45 Dolar 95 cent

İçkale- 58 Dolar

Sülem sistem -49 Dolar

Sideral -60 Dolar 88 cent

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İhaleye ikinci tekliflerin alınması için yarım saat ara verildi. Yarım saatlik aranın ardından ihaleye ikinci tekliflerle devam edildi.

İkinci teklifler şöyle:

Gulf Petrol -30 Dolar

İçkale- 45 Dolar 93.76 cent

Sülem sistem -19 Dolar 80 cent

Sideral -45 Dolar 94 cent

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Teknik Heyet ve yetkililerin incelemesinin ardından en kısa sürede sonuca gidilmesinin hedeflendiğini belirtti, oturumu kapattı.

İhale sonucunun değerlendirmelerin ardından gün içinde veya yarın açıklanacağı da belirtildi.