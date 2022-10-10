KIB-TEK’in akaryakıt ihalesi bu kez “durduruldu”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) akaryakıt taşıma ve temin ihalesi bu kez “durduruldu.”

Adeta “yılan hikayesine” dönen söz konusu ihalenin yarın “pazarlık usulüyle” gerçekleşmesi bekleniyordu.

Ancak ihaleye katılacak şirketlerden birinin, “pazarlık usulüne” itiraz edip Rekabet Kurulu’na başvurması sonucu süreç durduruldu.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin, ilgili şirketin “usule” itiraz ettiğini ve Rekabet Kurulu tarafından durdurulduğunu ifade etti.

Üstel’in iptal ettiği ihale, MİK tarafından da iptal edildi Öte yandan, Rekabet Kurulu’nun, KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in “kamu vicdanını” bahane ederek iptal ettiği bir diğer KIB-TEK akaryakıt ihalesiyle ilgili de karar ürettiğini ifade eden Üresin, “Kurul, yetkinin MİK’te olduğunu söyledi, biz de söz konusu ihaleyi iptal ettik” dedi.