KIB-TEK’e 200 bin metrik ton akaryakıt için ihaleye çıkılıyor

Merkezi İhale Komisyonu, KIB-TEK’e 200 bin metrik ton akaryakıt temini ve taşınması adına ihaleye çıkıyor.

KKTC’de tescilli yerli şirketler veya yabancı şirketler ile KKTC’de kurulmuş olmayan iktisadi işletmelerin de katılabileceği ihale için ayrılan toplam tahmini değerin 6 milyon 800 bin Dolar olduğu ifade edildi.

İhaleye ilişkin tekliflerin, en geç 11 Ağustos 2022 Perşembe gününe kadar Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılması talep ediliyor.