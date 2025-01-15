"Kıb-Tek yönetiminden yetkisizlik itirafı"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek yönetiminin karar alma konusunda "yetkisiz" olduğunu itiraf ettiğini belirterek, Başbakan Ünal Üstel'den randevu talebinde bulunduklarını ve Üstel'e Perşembe'ye kadar süre verdiklerini açıkladı.

Tuğcu, görüşme taleplerinin karşılıksız kalma durumunda ise Cuma günü süresiz grev dahil tüm yasal hakların kullanılacağını belirtti.

Tuğcu'nun açıklaması şöyle:

"KIB-TEK Yönetimi’nden ‘YETKİSİZLİK’ itirafı; top Başbakan Üstel’in kalesinde! EL-SEN randevu talebine yanıt vermesi için Perşembe gününe kadar ÜSTEL’e süre verdi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetimi, yasa nezdinde tek yetkili olmasına rağmen, kuruma ilişkin kararlar alma konusunda Başbakan Ünal Üstel’in onayı olmaksızın adım atamayacağını bir kez daha itiraf etti.

Kurum yönetiminin geçtiğimiz Ağustos ayında, KIB-TEK’te yaşanan sorunların giderilmesi konusunda EL-SEN’in gündeme getirdiği talepleri yerine getireceği yönünde verdiği sözleri tutmaması ve bu konuda yapılan takvimlendirmeye uymaması nedeniyle, sendika yönetiminin girişimiyle dün (14.01.25) taraflar arasında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, EL-SEN’in Cuma günü bir kez daha kamuoyu ile de paylaştığı ve aralarında enerji arz güvenliğinin sağlanması adına santral yatırımının yapılması, AKSA ile imzalanan KALECİK-III Sözleşmesi’nin iptali veya revize edilmesi ve kurum bilançolarıyla faiz aflarından kimlerin yararlandırıldığının yasal sorumluluk çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılması gibi kamusal yarar içeren taleplerin de bulunduğu konular masaya yatırıldı.

Sendika, Toplu İş Sözleşmesi konusunda kurum yönetimini zorlayarak, kanun çerçevesine çekerek, TİS’in uygulanacağı yönünde gerekli güvenceleri almayı başarırken, enerji konusunda kamu yararını ön plana alan taleplerle ilgili bir kez daha ‘Başbakandan onay alınmadan işlem yapılamaz’ şeklindeki pozisyonla karşı karşıya kalmıştır.

Bu aşamada, Ünal Üstel’in iki dudağına baktıklarını hiç sıkılmadan itiraf eden kurum yöneticileriyle, ilgili konularda görüşmelere devam etmenin zemininin ortadan kalktığı aşikârdır.

Sendika yönetiminin daha önce doğrudan Başbakan’a ilettiği görüşme taleplerinin karşılıksız kalması nedeniyle, EL-SEN son kez KIB-TEK yöneticileri aracılığıyla Üstel’den randevu talep ederek, Perşembe gününe kadar süre vermiştir.

EL-SEN’in görüşme talebini yine görmezden gelmesi durumunda Başbakan Ünal Üstel’e, Cuma günü süresiz grev dahil tüm yasal hakların kullanılması konusunda Başkan Ahmet Tuğcu ve Genel Sekreter Hüseyin Peksever’i tam yetkilendiren sendika yönetim kurulunun bu konudaki kararlılığını hatırlatırız."