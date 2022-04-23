Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun: “AKSA, 6 jeneratörden 1’ini çalıştırıyor”

Vatandaşı bezdiren, karanlığa mahkum eden elektrik kesintilerinin altından ‘yakıt sıkıntısı ve AKSA’ya olan borç’ çıktı.

Ayşe GÜLER

Siyasi kriz gölgesinde, Kıb-TEK’te yakıt sıkıntısı yeniden gündeme geldi, üretim yetersizliği nedeniyle dönüşümlü elektrik kesintileri tekrardan başladı.

Vatandaşı bezdiren, karanlığa mahkum eden elektrik kesintilerinin altından ‘yakıt sıkıntısı ve AKSA’ya olan borç’ çıktı.

UBP-DP-YDP Hükümeti, yasa gücündeki kararname ile Kıb-Tek’in AKSA’ya olan toplam 1 milyar 46 milyon 125 bin TL’lik borcunu ‘devlet borcu’ olarak devralsa da sorun çözülemedi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun, ödemelerden kaynaklı yaşanan sıkıntılardan dolayı AKSA’nın 6 jeneratörden 1’ini çalıştırdığını söyledi, bu durum nedeniyle şirketin sisteme yalnızca 15 megavat elektrik sağlayabildiğini kaydetti.

Teknecik’teki buhar tribünlerden birinin de arızalandığını, bakım çalışmasının sürdüğünü söyleyen Orkun, özellikle 17.00-23.00 saatleri arasında ciddi sıkıntı yaşandığını belirtti.

Ülkeye 12 bin 600 ton yakıt geldiğini ancak numunelerin Mersin’e gönderildiğini belirten Orkun, analiz sonuçlarının beklendiğini kaydetti.

Orkun ayrıca, Teknecik’teki buhar tribünlerden birinin de arızalandığını, sorunun çözülmesiyle

bugünden sonra dönüşümlü elektrik kesintilerinin yaşanmasını beklemediğini de aktardı.

AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk ise 25 bin ton yakıt almak için KIB-TEK’ten ödeme beklediklerini söyledi, bu nedenle de üretimi düşürmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Şentürk, ellerindeki yakıtı tam kapasite kullanmaları halinde ancak bir hafta yetebileceğini dile getirdi.

1 yıldır kendi öz kaynakları ile yakıt aldıklarını belirten Şentürk, taleplerinin tüm alacaklarının ödenmesi olduğunu ifade etti.

Öte yandan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ise Kıb-Tek’in en fazla 2 günlük yakıtı kaldığını savundu.

Özkıraç, dönüşümlü elektrik kesintilerinin yakıt sıkıntısı nedeniyle yaşandığını dile getirerek, güneyden daha fazla elektrik akımı alınması halinde daha az elektrik kesintisinin yaşanabileceğine değindi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun, ödemelerden kaynaklı yaşanan sıkıntılardan dolayı AKSA’nın 6 jeneratörden 1’ini çalıştırdığını söyledi, bu durum nedeniyle şirketin sisteme yalnızca 15 megavat elektrik sağlayabildiğini kaydetti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun:

“AKSA, 6 jeneratörden 1’ini çalıştırıyor”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun, ödemelerden kaynaklı yaşanan sıkıntılardan dolayı AKSA’nın 6 jeneratörden 1’ini çalıştırdığını söyledi, bu durum nedeniyle şirketin sisteme yalnızca 15 megavat elektrik sağlayabildiğini kaydetti.

Orkun, AKSA’daki yakıt stokunun da minimuma indiğini ifade ederek, “Şu anda mevcut yakıtla ancak bir jeneratörü çalıştırabiliyor” dedi.

AKSA’nın kuruma yaptığı ilk bildirimde depolarında yakıt bitene kadar enerji vermeye devam edeceklerine yönelik bilgi verdiğini dile getiren Orkun, ikinci bildirimde de ise yakıtın ‘kritik’ noktaya geldiği, full kapasite üretim yapamayacağına ilişkin bilgi verdiğini aktardı.

Kıb-Tek’in AKSA’ya yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL olduğunu da hatırlatan Orkun, bu borcun 1 milyar 46 milyon 125 bin TL’sin Maliye Bakanlığı’na devredildiğini söyledi.

“Teknecik’te bir buhar tribünü de arızalandı”

Teknecik’teki buhar tribünlerden birinin de arızalandığını, bakım çalışmasının sürdüğünü söyleyen Orkun, özellikle 17.00-23.00 saatleri arasında ciddi sıkıntı yaşandığını belirtti.

Orkun, güneyle yaptıkları temaslarda ise 23.00-05.00 ile 13.00-16.00 arasında elektrik akımı verileceği yönünde bilgi aldıklarını ifade ederek, ihtiyaç duyulan 55 megavatın karşılanmamasından dolayı kesintilerin yaşandığını dile getirdi.

“12 bin 600 ton yakıt geldi”

Öte yandan ülkeye 12 bin 600 ton yakıt geldiğini ancak numunelerin Mersin’e gönderildiğini belirten Orkun, ön analizlerde herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını kaydetti.

Ayrıca Orkun, buhar tribündeki arızanın giderilmesiyle bugünden sonra dönüşümlü elektrik kesintilerinin yaşanmasını beklemediğini aktardı.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç:

“En fazla iki günlük yakıt var”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek’in en fazla 2 günlük yakıtı kaldığını savundu.

Özkıraç, dönüşümlü elektrik kesintilerinin yakıt sıkıntısı nedeniyle yaşandığını dile getirerek, güneyden daha fazla elektrik akımı alınması halinde daha az elektrik kesintisinin yaşanabileceğine değindi.

Ülkenin hükümetsiz olduğunu ancak kurumun yönetim kurulunun toplum yararına karar alması gerektiğini belirten Özkıraç, “Şu anda belirsiz bir ortam var. Ama istenirse 1-2 güne yakıt gelebilir” dedi.

Özkıraç, Sidereal Denizcilik LTD'e ait tankerdeki yakıtın ise dün KIB-TEK tarafından görevlendiren uzman eşliğinde analiz için Mersin’e gönderildiğini, çıkacak sonucu beklediklerini kaydetti.



AKSA: “Vatandaşlardan da karşılığı alınan hizmetin karşılığının ödenmesini istiyoruz”

AKSA Enerji, yasa gücünde kararname ile Kıb-Tek’in şirkete olan borcunun Maliye Bakanlığı’na devredilmenin ardından açıklama yaptı, “Biz, üretip, sattığımız ve kullanıldığı için vatandaşa faturalandırılan, vatandaşlardan da karşılığı alınan, verdiğimiz hizmetin karşılığının ödenmesini istiyoruz” dedi.

Yazılı açıklama yapan şirket, yeni yakıt alımı öncesinde alacaklarının bir kısmını karşılanmasını talep ettiklerini söyledi, “Konuyu tamamen siyasetten bağımsız ele alınması ve ülkenin enerji arz güvenliği kapsamında değerlendirilmesi en büyük dileğimizdir” dedi.

AKSA, 1 yıldır ödeme almadan elektrik üretmeye devam ettiklerini de iddia etti.

AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk, 25 bin ton yakıt almak için KIB-TEK’ten ödeme beklediklerini söyledi, bu nedenle de üretimi düşürmek zorunda kaldıklarını, ellerindeki yakıtı tam kapasite kullanmaları halinde ancak bir hafta yetebileceğini dile getirdi.

AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk:

“Kıb-Tek’ten ödeme bekliyoruz, yakıtı tam kapasite kullansak bir hafta ya yeter, ya yetmez”

AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk, 25 bin ton yakıt almak için KIB-TEK’ten ödeme beklediklerini söyledi, bu nedenle de üretimi düşürmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Şentürk, ellerindeki yakıtı tam kapasite kullanmaları halinde ancak bir hafta yetebileceğini dile getirdi.

1 yıldır kendi öz kaynakları ile yakıt aldıklarını belirten Şentürk, taleplerinin tüm alacaklarının ödenmesi olduğunu ifade etti.

Şentürk, 1.5 ay önce yetkililere durumu aktardıklarını ifade ederek, “Önümüzü göremediğimizi 1.5 ay önce yazı yazarak yetkililere söyledik. Borcun ne zaman ödeneceğini bekliyoruz” dedi.

Şentürk, hafta başında yetkililerle görüşeceklerini de sözlerine ekledi.

AKSA borcu 'devlet borcu' oldu