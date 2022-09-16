KIB-TEK yakıt ihalesi ikinci en düşük teklifi veren İçkale Petrol’ün

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, 'Akaryakıt temini ve taşınması'yla ilgili ihalenin İçkale Petrol’e verildiğini açıkladı.

269-2022 numaralı pazarlık usulü ihalede geçerli tekliflerin değerlendirildiğini kaydeden Üresin, “İhalenin 45 Dolar 93,76 Cent olarak İçkale Petrol’e teknik ve idari şartnameler doğrultusunda verilmesi kararı üretildi.” dedi.

Kararın, yasa gereği, taraflara ve KIB-TEK’e bildirileceğini belirten Üresin, “Geçerli tekliflerden Gulf Banker Petrol sanayi, komisyon ve teknik bilirkişi raporu ve kararı ile elenmiş olup, bir sonraki en düşük teklife bağlanmıştır” açıklamasında bulundu.

Gulf Banker Petrol sanayi, komisyon ve teknik bilirkişi raporunun elenmesiyle ilgili gerekçeli kararın da ilerleyen zamanda basına açıklanacağını anlatan Üresin, çeşitli kriterler nedeniyle elendiğini anlattı.

Üresin, dileyen herkesin bu kriterlerin yer aldığı komisyon ve teknik bilirkişi raporunun gerekçelerine ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.

Üresin, şöyle devam etti:

“Açık usul ihaleden pazarlık usulü ihaleye geçmekle doğrudan alımlarda gördüğümüz 75 dolar fiyatlara karşın açık usulde 58 dolar fiyatlar geldi. 45 dolara ihaleyi bağlamak bir kamu yararı oluşturdu kanaatindeyim. Zaten rayiç bedeller de dünya piyasasında 50 civarlarında belirtilmektedir.”