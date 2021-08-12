Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Başbakan Ersan Saner’in Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna (Kıb-Tek) nakiller konusunda yaptığı açıklamasına tepki göstererek, “ülkede tüm sektörler dibe vurmuşken Başbakan Saner’in Kıb-Tek’teki nakiller ile uğraşmayı marifet saydığını” ileri sürdü.

Sendika Genel Başkanı Kubilay Özkıraç tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Ülke enerji üretimindeki sıkıntılar nedeniyle kaos yaşarken, ekonomi dibe vurmuşken, eğitim sistemi çökmüşken, sağlık sistemi çökmüşken, Kıb-Tek’te yakıt ihalesinde rezillikler yaşanırken, asgari ücretli açlık sınırı altında yaşarken ve tüm sektörler dibe vurmuşken Başbakan Kurultay hesapları Kıb-Tek’teki nakiller ile uğraşmayı marifet sayıyor ve ne acıdır ki toplum ve sendikalar tüm sivil toplum örgütleri bu gelişmeleri sadece seyrediyor.”

Sendika Başkanı Özkıraç, açıklamasında, Başbakan’a seslenerek, “Bu ülke ve Kıb-Tek sizin gibi yöneticilerin elinde oyuncak olmayacaktır” diyerek, sendika olarak ilerleyen günlerde tepkilerini göstermek için Başbakanlık’a giderek, Başbakan Saner’in istifanı talep edeceklerini de söyledi.