"KIB-TEK; özerk, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya dönüşmeli"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, El-Sen'in yaptığı "birlikte yürüyelim" çağrısını kararlılıkla destekleyeceklerini açıklayarak, dün gece Teknecik Elektrik Santrali'nde yaşananlara dikkat çekti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Akansoy, "Dün akşam Teknecik Santrali'nde yaşanan olaylar bizlere bir kez daha “Ben yaptım olur” anlayışının despotik yüzünü göstermiştir" dedi, kurum yönetiminin özür dilemesi üzerine hükümetin parça alımı konusunda acele karar ürettiğini söyledi.

Akansoy açıklamasında, "KIB-TEK’in sürdürülebilir ve etkin bir yapıya kavuşması elzemdir" ifadelerine yer vererek, El-Sen'in Pazartesi günü yapacağı yürüyüşe destek vereceklerini de vurguladı.

İşte Akansoy'un açıklaması:

"Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) olarak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) tarafından yapılan çağrıyı kararlılıkla destekliyoruz. Elektrik kesintilerinden bıkan ve her geçen gün daha da zorlaşan hayat şartlarına maruz kalan Kıbrıs Türk halkının çektiği sıkıntılar karşısında duyarsız kalmak mümkün değildir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (KIB-TEK) içinde bulunduğu durum ve sözde hükümetin bu durumu yönetmedeki yetersizliği, yaşamı olumsuz etkilemektedir. Dün akşam Teknecik Santrali'nde yaşanan olaylar bizlere bir kez daha “Ben yaptım olur” anlayışının despotik yüzünü göstermiştir.

Yaşanan elektrik kesintilerinin, ihalesiz ve şaibeli kirli yakıt alımı nedeniyle başladığı, kirli yakıtın santrallerde büyük zarara yol açtığı ve kirli siyah dumanın nedeninin de kurumda kullanabilir yakıt kalmamasından ve şu anda makinelerin dip yakıt denilen kirli yakıt kullanmasından dolayı olduğu açıkça ortaya çıkmıştır.

İki gün önce halktan özür dileyen kurum yönetiminin ardından alelacele ihaleye çıkıp acil parça tedarik etmeye çalışan hükümet, bugün çalışanları suçlamaktadır. Bu yalana asla izin vermeyeceğiz.

KIB-TEK’in sürdürülebilir ve etkin bir yapıya kavuşması elzemdir. Mevcut yönetim, KIB-TEK’in geleceğini garanti altına almak yerine, günü kurtarmaya yönelik popülist yaklaşımlar sergilemektedir. Bunun sonucu olarak kurum, ekonomik olarak istikrarsız bir duruma sürüklenmiştir. CTP olarak, KIB-TEK’in özerk, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya dönüşmesi gerektiğine inanıyoruz. Elektrik kurumu, halkın ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verebilecek kapasitede olmalıdır. Elektrik hizmetinin aksamadan, uygun maliyetle ve kaliteli bir şekilde sağlanması en temel hedef olmalıdır.

CTP olarak, bu konudaki hassasiyetimizi vurgulamak adına EL-SEN’in düzenleyeceği 19 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Teknecik Elektrik Santrali'nde yapılacak yürüyüşe katılacağımızı bildiririz. Amacımız, gerçeklere şahitlik ederek, tüm kesimlerle birlikte hareket etmektir. Birlikte yürüyeceğiz, birlikte yöneteceğiz. Yürüyüşte yer alarak, KIB-TEK’in sorunlarının çözümü için tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışacağımızı ve gerekli adımların atılması için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Bizim için esas olan, çıkar çevreleri değil, halkın çıkarları ve öz varlıklarıdır. KIB-TEK’in sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, halkımızın geleceği için büyük önem taşımaktadır. Gelin, birlikte hareket edelim ve KIB-TEK’in yeniden halkın kurumu olmasını sağlayalım."