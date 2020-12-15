"KETUM" sergisi ertelendi
ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy’un yarın açılacağı duyurulan "KETUM" isimli sergisi, ileri bir tarihe ertelendi.
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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Plastik Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy’un yarın açılacağı duyurulan "KETUM" isimli sergisi, ileri bir tarihe ertelendi.
ARUCAD’dan yapılan yazılı açıklamada erteleme kararının Sağlık Bakanlığı’nın pandemi önlemleri çerçevesinde alındığı ifade edildi.
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