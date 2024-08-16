Kamuoyu önünde elektrik kesintilerinin yönetsel zafiyetten değil EL-SEN’in sabotajından kaynaklandığını iddia eden Başbakan Ünal Üstel’in, kendisine “yakıt yok efendim” diyen KIB-TEK Müdürü Dalman Aydın’a “Vallahi asarım seni” diye bağırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Dün akşam Teknecik Elektrik Santrali’ndeki kontrol merkezinde iki bakanın önünde yaşanan diyalog, basının kameralarına yakalandı.

Kesintilerin gerçek nedenini ortaya seren şok diyalog şöyle:

Başbakan Ünal Üstel: Makineler durmasın.

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın: Yakıt yok efendim.

Başbakan Ünal Üstel: Üstel: Adamlar uğraşır tamir eder, sen yakıt yok den bana? Vallahi asarım seni!