“Kervansaray Halk Plajı’nın batı bölümü de yurttaşa açılıyor”

Girne Belediyesi, Kervansaray Halk Plajı’nın batı bölümünü de yurttaşın hizmetine açmak için kolları sıvadı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, plajın içindeki taşların temizlenmesine ek olarak, batı tarafından yeni giriş bölgesi, batı plajı cankurtaran kulesi ve batı plajı otoparkını düzenleyerek halka hizmet vermek için yaza hazırlandıklarını söyledi.

“Sahiller halkındır” ilkesinden yola çıkarak, plaj girişinde alınan bilet ücreti uygulamasını kaldırma kararı aldıklarını belirten Şenkul, bunun yerine şezlong alınması halinde ücret alınacağı bilgisini de paylaştı.

Şenkul açıklamasında, “Girne Belediyesi olarak kentimizdeki tüm gelir gruplarının kentin doğal nimetlerinden eşit faydalanabilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu yönde attığımız adımların devamının geleceğini bilmenizi istiyoruz çünkü Biz hep birlikte Girneyiz” ifadelerini kullandı.