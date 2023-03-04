“Kervansaray Halk Plajı bir BÜTÜN olarak vatandaşımızın hizmetinde olacak”

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, Kervansaray Plajı’nın daha çok vatandaşın kullanabilmesi için genişletildiğini duyurdu, plajın bu yaz ‘bir bütün’ olarak vatandaşın hizmetinde olacağının müjdesini verdi.

Şenkul’un açıklaması şöyle:

“İyi Hafta sonları Girne,

Kervansaray plajını daha çok vatandaşımızın kullanabilmesi için genişletiyoruz.

Alttaki fotoğrafta siyah çizgi ile gösterilen bölge hali hazırda aktif kullanılan bölüm.

Bu bölüme ek olarak sarı ile çizilen ve belediyemizin kullanımında bulunan bölümü aktif etme adına planlamamızı yaptık, yakın zamanda çalışmalara başlıyoruz.

2023 yazında Kervansaray Halk Plajı bir BÜTÜN olarak vatandaşımızın hizmetinde olacaktır”