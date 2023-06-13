"Kent genelinde işletmelere bilgi güncellemesi yapılıyor"

Girne Belediyesi kent genelinde işletmelerin bilgilerinin güncellenmesi adına çalışma başlattı.

Girne Belediyesi Bilgi İşlem Bölümü öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında, 12 Haziran itibarı ile oluşturulan ekipler, tüm işletmeleri ziyaret ederek bilgi güncellemesi gerçekleştirmeye başladı.

Kayıtlı işletmelerin yanı sıra kayıtsız işletmelerin tespitinin de sağlanacağı çalışma sayesinde gerek işletmelerin daha verimli hizmet alması, gerekse haksız rekabetin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Şenkul: “Kaçak işletmelere sıfır tolerans”

Kent genelinde işletmelerin kayıtlarının güncellemesi adına Girne Belediyesi Bilgi İşlem Bölümü öncülüğünde bir çalışma başlatıldığını ifade eden Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yapılacak çalışma ile kayıtlı işletmelerin bilgilerini güncelleyip, kayıtsız işletmelerin de kayıt altına alınacağını açıkladı. Ekiplerden gelen raporlara bakıldığı zaman kentteki kayıtsız işletme sayısının tahminin çok üzerinde olduğunu dile getiren Şenkul, “İşletme izniniz bitebilir, uzatmayı unutabilirsiniz, ufak engeller sebebi ile işletme izninizi istemenize rağmen uzatamayabilirsiniz, bunlar olağan noktalardır ve bu konuda olan işletmelere gereken kolaylıkları yapıp geçmişten gelen sorunları çözeceğimizin bilinmesini istiyoruz.” dedi. Kayıtsız olan işletmelere ise gerekli ihbarların yapıldığını sözlerine ekleyen Şenkul “Bilinmesini isteriz ki Girne’de Kaçak işletmelere sıfır tolerans göstereceğiz. Diğer işletmelere karşı haksız rekabet yaratan, belediyemizin gelirlerine ciddi zarar veren bu anlayışı kısa süre içinde sonlandıracağız. Bu noktadan hareketle kayıtsız olduğu için ihbar verilen işletmelerin, bu ihbarlara gereken özeni göstermeleri ileriki günlerde mühürlemeye kadar varabilecek önlemlerimize gerek duyulmamasını sağlayacaktır.” vurgusunda bulundu.