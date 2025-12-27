Kendini polis diye tanıtıp borç para istedi, tutuklandı

Mağusa'da dün polis olmayan bir şahıs bir döviz bürosunda kendini polis olarak tanıtıp borç para talep etti. Söz konusu şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün bir kişi E.K.(E-36) Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki döviz bürolarından birine girerek kendisini polis olarak takdim ettikten sonra borç para talep etti. Polis bahse konu kişiyi tutukladı.