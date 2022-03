Kemal Belevi’den yeni bir CD daha

Kemal Belevi’nin 'Ten Studies for Guitar' isimli eseri 18 Mart’da dijital ortamlarda yayınlanıyor. Temmuz ayında, Kemal Belevi’nin, NAXOS’ dan çıkacak 2.albümü öncesi solo Gitar için yazdığı 'Ten Studies for Guitar' isimli eseri 18 Mart da dijital ortamlarda yayınlanıyor. Hatırlanacağı üzere İtalyan sanatçılar Silvia ve Livio Grasso, Belevi’nin Keman ve Gitar için bestelediği eserleri, geçen yıl dünya devi Naxos için kaydetmişlerdi.

Gitarist Hasan Çakırsoy un yorumladığı eserler Apple music, Amazon, Spotify gibi 150 den fazla Streaming şirketlerinde 18 Mart’da yayına girecek. 1997 de bestelenen ve tahminen grade 2 ve 8 düzeylerinde olan bu eserler melodik olmalarına karşın öğrencilere 'sol ve sağ el' tekniklerini öğretiyor. Gitar repertuarına Belevi tarafından kazandırılan bu esere öğrencilerin, profesyonel gitaristlerden daha yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Study No. 7, 8 ve 10 haricindeki tüm eserler 'world premiere recording' olacak.

Hasan Çakırsoy (1972) prodüktör, besteci ve gitarist. İlk orta ve lise eğitimini doğum yeri olan Sakarya da tamamladı. 1996 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1997 de Raks S Müzikten ilk albümünü yayınladı. 2006 dan 2020 ye kadar IBB Müzik Eğitim kurumlarında Klasik Gitar ve Solfej dersleri verdi. 2020 de film müziklerinden oluşan ikinci albümü “Instrumental Tales” i ve ilk klasik gitar albümü “Guitar Classics” i yayınladı. 2021 de solo klasik gitar için düzenlediği “Christmas Classics on Guitar” ve “16 Peaceful Pieces for Guitar” albümlerini 2022 de ise Klasik gitar için yazdığı “Endless Love” single ını yayınladı.