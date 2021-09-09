‘Kazaya yardıma durdular, etrafa saçılanları sirkat edip kaçtılar’

Mağusa - Lefkoşa yolunda kaza yapanlara yardım edecekleri bahanesi durup hırsızlık yapan zanlılar R.K ve İ.Ç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Madali zanlıların, 08.09.2021 tarihinde Mağusa - Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında, kazaya karışan G 735 plakalı nakliye aracının arakasından dökülen konserve bal ve kızarmış etleri araçlarına yükleyerek sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, etrafa saçılan 5 bin 860 TL değerindeki yiyecekleri kullanımlarında KD 630 plakalı araçlarına yükleyerek sirkat eden zanlıların aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve aynı gün konu sirkat edilen malzemelerin tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye de aktardı. Polis, zanlıların kendilerine okunan dava tebliğlerini kabul ettiklerini ve KKTC vatandaşı olduklarını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 10’ar bin TL değerinde nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.