“Kayıtlı 27 Fahri Temsilcinin iptali istenecek”

Almanya’da Başkonsolosluk olmadığı halde Düsseldorf Fahri Temsilcisi Çetin Ay’ın oğlu Taner Ay’ın lüks aracında yer alan ‘KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu’ ibaresinin gündeme gelmesiyle, ‘Fahri Temsilcilikler’ de gündem oldu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yurt dışında kayıtlı toplam 27 fahri temsilci olduğunu, bunların tümünün iptali için Bakanlar Kurulu’na önerge götüreceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: “Bakanlar Kurulu’na götüreceğimiz önerge, tümünün görevden alınması yönünde olacak. Sonrasında değerlendirme yapacağız, uygun görülen kişiler yeniden Bakanlar Kurulu kararı ile göreve getirilebilecek. Biz tümünün görevden alınmasını isteyeceğiz.”



YENİDÜZEN

Almanya’da Başkonsolosluk olmadığı halde Düsseldorf Fahri Temsilcisi Çetin Ay’ın oğlu Taner Ay’ın lüks aracında yer alan ‘KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu’ ibaresinin gündeme gelmesiyle gözler yurt dışındaki Fahri Temsilciliklere çevrildi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yurt dışında bulunan kayıtlı toplam 27 fahri temsilci olduğunu, bunların tümünün iptali için Bakanlar Kurulu’na önerge götüreceklerini açıkladı.

Son model lüks aracının plakasına ‘KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu’ yazan ve Almanya’da yasaklı Osmanen Germania (Almanyalı Osmanlılar) çetesinin yöneticilerinden olduğu ifade edilen Taner Ay’ın Başkonsolosluk veya Fahri atamalarla bir ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu olayla gözler Dışişleri Bakanlığı’na bağlı fahri temsilci sayısına çevrildi.

Almanya’da Başkonsolosluk olmadığını kaydeden Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise söz konusu Çetin Ay isimli Fahri Temsilciyi hiç bilmediğini, söz konusu olayın ardından sadece fahri temsilciler listesinde adını gördüğünü kaydetti.

Yurt dışında kayıtlı toplam 27 fahri temsilci olduğu bilgisini veren Ertuğruloğlu, 2013 yılı öncesinde 22 atama, 2013 yılı sonrasında ise sadece 5 atamanın yapıldığını ifade etti. Söz konusu fahri temsilciliklerin tümünün iptali için Bakanlar Kuruluna önerge götüreceklerini dile getirdi. Ertuğruloğlu, “Bakanlar Kurulu’na götüreceğimiz önerge, tümünün görevden alınması yönünde olacak. Sonrasında değerlendirme yapacağız, uygun görülen kişiler yeniden Bakanlar Kurulu kararı ile göreve getirilebilecek. Biz tümünün görevden alınmasını isteyeceğiz.” dedi.

“Fahri atamalar listesini zaten gözden geçiriyorduk”

Fahri atamalar listesinde 1974 ve 1991 yılından gelen isimler olduğunu, bunların birçoğuyla iletişimlerinin dahi olmadığını anlatan Ertuğruloğlu, bu nedenle listedeki fahri atamaların gerekliliklerini sorgulandığını belirtti. “Bu fahri temsilcilikler, atamalar içerisinde çok az temasımız oldu. Zaten bu atamaları gündemimize almış, bazılarının kapanmasını konuşuyorduk.” dedi.

“Maaşlı değiller, ülke maliyesinden maaş çekmiyorlar”

Fahri temsilcilerin ülke maliyesinde herhangi bir gidere neden olmadığının da ifade eden Ertuğruloğlu, maaşlı değil, gönüllü olduklarının altını çizdi. Gönüllülük kapsamında ülke yararına faaliyet yürüten, temsili kişiler olduğuna vurgu yaptı.

“Fotoğraf karesi bence tesadüf”

Almanya’da yasaklı Osmanen Germania (Almanyalı Osmanlılar) çetesinin yöneticilerinden olduğu ifade edilen, Çetin Ay isimli Fahri Temsilci’nin oğlu olan Taner Ay ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın aynı fotoğraf karesinde yer almasını da değerlendiren Ertuğruloğlu, “Tesadüfen aynı karede bulunduğuna inanıyorum. Benim Cumhurbaşkanı ile bu konuda görüşmem olmadı.” dedi.

“Kendilerini tanımıyorum”

Almanya’daki Fahri Temsilci Çetin Ay ve oğlu Taner Ay ile ilgili de konuşan Ertuğruloğlu,

“Çetin Ay, 2010, 2012 yıllarında atanmış bir fahri temsilcimizdir. Taner Ay ise Düsseldorf fahri temsilcimizin oğlu imiş. Kendilerini tanımıyorum, sadece elimdeki listede isim olarak gördüm.” yorumunu yaptı.

“Bu araçtaki ibare son derece yanlış”

Araçtaki ‘KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu’ ibaresinin yanlış olduğu görüşünü paylaşan Ertuğruloğlu, bunun nedenine ilişkin ise ‘hava atma’ tahmininde bulundu.

Ertuğruloğlu, şöyle devam etti: “Neden bu ibare plakaya kondu bilmiyorum. Hiçbir özelliği ve anlamı olmayan bir yazı. Fahri temsilciler diplomatik hak sahibi değil. Kime ne hava atılıyor bilmiyorum. Atama kriterleri ise; kişi fahri temsilci olarak atanmışsa, KKTC’ye fahri şekilde çalışacak, saygın ve bilinen bir kişi olup gönüllülük temelinde ülkeye katkı amacıyla görev yapan birine bu görev verilebilir. Bize mali külfet içermemeli. Bu araçtaki ibare son derece yanlış.”

Neler yaşanmıştı?

Çetin Ay isimli Fahri Temsilci’nin oğlu olan Taner Ay’ın dönemin Başbakanı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ayni karede olduğu fotoğraf karelerine yansımıştı.

MetroPOLL Araştırma, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündem yaratan videolarının sonuncusunda "Metin Külünk söyledi ben de para gönderdim" dediği ve Taner Ay’ın, dönemin Başbakanı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı masada oturarak çay içtiği bir fotoğrafın ortaya çıkmıştı.

Ay’ın Instagram hesabındaki bir fotoğrafta lüks aracının plakasına ‘KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu’ ibaresini eklediği de gözlemlenmiş, akabinde Ersin Tatar ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Tatar, söz konusu fotoğrafı “2-3 yıl önce Ankara’da otele gelip yanıma oturdu, hiç işim olmadı, adını da bilmem” yorumuyla değerlendirmişti.

Ersin Tatar’ın “hiç işim olmadı” yorumundan sora ise Taner Ay’ın sosyal medya hesabında Ersin Tatar ile çekilmiş farklı fotoğrafları da gündeme geldi.

Tatar ne demişti?

https://www.yeniduzen.com/cumhurbaskani-tatara-yonelik-yalan-ve-iftiralara-dayali-operasyonlar-yapiliyor-141143h.htm