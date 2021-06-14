Almanya’da Başkonsolosluk olmadığı halde, oğlu Taner Ay’ın lüks aracına ‘KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu’ ibaresi koymasıyla gündeme gelen Düsseldorf Fahri Temsilcisi Çetin Ay, görevden alındı.

Bakanlar Kurulu kararı, 14 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hatırlanacağı üzere Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yurt dışında bulunan kayıtlı toplam 27 fahri temsilci olduğunu, bunların tümünün iptali için Bakanlar Kurulu’na önerge götüreceklerini açıklamıştı.