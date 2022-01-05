Kayıplar için ABD desteği…

ABD’nin Wisconsin Üniversitesi’nden uzmanların, Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmaları için adada bulunduğu bildirildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi, 2021 yılında 21’i Kıbrıslı Rum, 8’i Kıbrıslı Türk toplam 29 kayıp şahıs ile savaşta ölen 8 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını; 79 kazı çalışması yürütüldüğünü ve bu kazılarda 18 kişinin kalıntılarına ulaşıldığını açıkladı.

Alithia gazetesi, ABD’deki Wisconsin Üniversitesi’nden uzmanların adada olduğunu ve komitenin çalışmalarına, jeoradar ve drone’ların üzerine yerleştirilmiş özel kameralar kullanarak yardımcı olduklarını yazdı.

Gazete, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum Üyesi Leonidas Pandelidis’in, uzman ekibin 4 kişiden oluştuğunu; ikisinin adada bulunup, diğer ikisinin de ABD Büyükelçiliği ile iş birliği içerisinde uzaktan çalıştığını söylediğini kaydetti.

Habere göre Pandelidis, ekipteki iki kişinin adaya 28 Aralık’ta geldiklerini ve 9 gün boyunca araştırma yapacaklarını; bir gününü de Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki personelin eğitimine ayırdıklarını belirtti.

Pandelidis, ekibe Güney Kıbrıs ile kuzeyde 6 nokta gösterdiklerini ve ekibin, genel bilgiye sahip oldukları bu noktalarda jeoradar kullanarak, farklı metotlar ve drone’lar üzerindeki özel kameralarla araştırmalar yapacağını söyledi.

Bu yöntemle, toprağın altında ne olduğu bilinmeyen bozulmaların olabileceği yerlerin fotoğrafının çekileceğini ve bozulmaların tespit edilmesi halinde, bu bölgede kazılar yapılacağını belirten Pandelidis, 2022 yılında araştırmalardan daha iyi sonuçlar elde edeceklerine inandığını dile getirdi.

Habere göre Pandelidis, kazılacak 300 nokta bulunduğunu ve 150-160 dosyaya ilişkin bulguların değerlendirilmekte olduğunu kaydetti.

Pandelidis, bu dosyaların tümünün kayıplarla ilişkili olduğu anlamına gelmediğine ve bazılarının arkeolojik bulgu olabileceğine işaret ederek, bazılarına da kimlik tespit çalışması yapılmasının zor olabileceğinden bahsetti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin iki toplumlu 7 ekibinin, tüm Covid-19 tedbirlerini göz önünde bulundurarak Kıbrıs genelinde çalıştığını ifade eden Pandelidis, ekiplerin “Voni” (Gökhan), “Ayia” (Dilekkaya), “Spathariko” (Ötüken), “Templos” (Zeytinlik), “Omorfita” (Küçükkaymaklı) ve “Lefkoniko” (Geçitkale) bölgelerinde çalışmakta olduklarını söyledi.

Pandelidis, Geçitkale’de iki ekibin çalıştığını ve burada, 3 kaybın kalıntılarına ulaşıldığını açıkladı.

Komiteye bilgi akışının memnun edici düzeyde olduğunu belirten Pandelidis, BM Barış Gücü arşivlerindeki araştırmalarda da sona gelindiğini; ancak bu arşivlerin çok önemli bilgiler barındırmadığını ve araştırmalara çok büyük katkısı olmadığını söyledi.

Gazete, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 31 Aralık 2021’e kadar 1183 kayba ulaşıldığını ve 1023’üne kimlik tespiti yapıldığını; 1510 Kıbrıslı Rum kayıptan 732’sinin bulunduğunu ve 778’inin hâlâ bulunamadığını, 492 Kıbrıslı Türk kayıptan da 291’inin bulunduğunu ve 201’inin hâlâ kayıp olduğunu yazdı.