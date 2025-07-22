“Kayıp Şahıslar Komitesi emekçileri güvencesizliğe mahkum edilemez”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Kayıp Şahıslar Komitesi’nde (KŞK) görev yapan emekçilerin sözleşme sürecinde karşılaştığı hak kayıplarına ve Cumhurbaşkanlığı’nın bu konuda sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Yazılı bir açıklama yapan Bengihan, adadaki en derin insani yaralardan biri olan kayıplar meselesine çözüm üretmek amacıyla kurulan iki toplumlu KŞK’nın, sadece kayıpların bulunmasına değil, aynı zamanda barışa ve ortak insanlık değerlerine de katkı sunduğunu vurguladı. Ancak, bu hayati görevi yürüten çalışanların, her yeni sözleşme döneminde haklarının gasp edilerek güvencesizliğe mahkûm edildiğini belirtti.

“Tatar, bu hassas konuyu gezi programlarından gündemine almaya fırsat bulamadı”

Bengihan, KŞK çatısı altında çalışan emekçilerin sözleşme maddelerinin müzakere edilmeden, çalışanlara dikte edildiğini, uluslararası hukukta güvence altına alınan toplu pazarlık hakkının ise yok sayıldığını kaydetti. KTAMS olarak bu durumun çözümü için Cumhurbaşkanlığı’ndan aylardır toplantı talep ettiklerini ifade eden Bengihan, “Ne yazık ki Sayın Ersin Tatar, gezi programından fırsat yaratıp bu hassas konuyu gündemine almamaktadır” dedi.

KŞK çalışanlarının, sadece kayıpların kimliklendirilmesinde değil; İSİAS Otel faciası, Ciklos’taki sel felaketi gibi toplumsal acılarda da görev üstlendiğini hatırlatan Bengihan, bu emekçilerin toplumsal hafızaya, yaslara ve onura hizmet ettiğini söyledi.

Bengihan, “Her fırsatta şehitler ve milli mücadele üzerinden propaganda yapanlar, savaş döneminde kaybettiğimiz insanlarımızın bulunması için canla başla çalışan emekçilerin hak mücadelesini ve sendikalaşmasını engellemektedir” diyerek UBP-DP-YDP Hükümeti’ni çifte standartla eleştirdi.

“Toplumun vicdanı görmezden gelinemez”

KŞK emekçilerinin toplumun vicdanı olduğunu ifade eden Bengihan, onların güvencesizliğe mahkûm edilmesinin sadece çalışanlar açısından değil, tüm toplum açısından da bir utanç kaynağı olduğunu belirtti. Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’a seslenen Bengihan, “Anayasa ve yasaları uygulamakla yükümlü olan Cumhurbaşkanı, kayıplarımız için böylesine kritik bir görevde yer alan insanlara yasal haklarını çok mu görüyor?” diye sordu.