Kavgayı ayırmaya çalışan polisi yaraladı

Güzelyurt’ta meydana gelen “Yaralama, Polisi Darp Görevinden Men, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket" suçlarından tutuklanan zanlı R.T., tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Orçun Karahüseyin, olayla ilgili bulguları aktardı. Karahüseyin, zanlının 3 Temmuz tarihinde saat 20.45 raddelerinde Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir bar içerisinde 260mg alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada, konu işletmenin mal sahibi olan E.F ile aralarında herhangi bir husumet yokken tartışmaya başladığını anlattı.

Polis, olayın gerçekleştiği barda bulunan polis memuru Acar Sevhan'ın araya girerek zanlıyı oradan uzaklaştırmaya çalıştığı sırada tasarrufunda bulundurmuş olduğu bıçak ile polis memurunun kolundan yaralayarak yüzeysel sıyrık oluşmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve konu bıçağın emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereke kamera kayıtları olduğunu bu bağlamda soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu almasını talep etti.

Kaza Mahkeme Başkanı Banu Soyer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.