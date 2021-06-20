Kavgalı oldukları kişinin arazisini yaktılar

Güzelyurt’ta kavgalı oldukları bir şahsın 10 dönüm arazisi içerisinde yangın çıkardıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar E.K., ve A.B. mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Atikoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Atikoğlu, zanlıların 19 Haziran tarihinde Güzelyurt'da meydana gelen ‘Kundaklama’ ve ‘Kasti Hasar’ suçları ile ilgili olarak tutuklandıklarını söyledi.



Polis, zanlıların Güzelyurt'ta, Eski Akdeniz yolu olarak bilinen bölgedeki kömür ocakları karşısında önceden aralarında tarla kiralama hususunda husumet bulunan R.B isimli şahsın kirasındaki 10 dönüm arazide yangın çıkarttığını anlattı.



Polise göre tarla içindeki balyalar kasten ve kanunsuz olarak ateşe verildi, böylece kundaklandı.





58 adet rulo balya, 22 portakal ağacı sulama lastikleri yandı…

Polis, çıkan yangının Güzelyurt İtfaiye Şubesi tarafından tamamen söndürüldüğünü kaydetti.

Polis, 58 adet rulo balya, narenciye bahçesi içerisindeki 22 adet portakal ağacı kısmen, 70 metre uzunluğunda 16 mm damlama sulama lastiği tamamen, 12 adet zeytin ağacı tamamen, 6 adet limon ağacının da kısmen yanarak hasar gördüğünü mahkemeye aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikat neticesinde yakınında bulunan bir güvenlik kamerasından elde edilen görüntüde zanlıların kullanımında bulundurdukları BP 151 plakalı Reno marka araç ile olay yerine gittikleri ve buradan ayrılmaları ile birlikte yangının çıktığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların tespit edilmesi üzerine mahkeme emri ile tutuklandıklarını ve olayda kullanılan BP 151 plakalı aracın ise emare olarak alındığını ifade etti.





Zanlıların biri gönüllü ifade verdi…

Polis memuru Kemal Atikoğlu, zanlı E.K.’nin gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve bu ifadenin teyit ve tekzibinin henüz yapılamadığını ayrıca alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğunu belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.