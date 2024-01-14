Kaşgar Court Bölgesine trafik düzenlemesi

Kaşgar Court Bölgesi sahil şeridi, 17 Ocak Çarşamba itibarı ile trafiğe kapatılıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin cazibesinin arttırılması ve güvenli hale getirilmesi amacı ile hayata geçirilecek uygulama kapsamında, 23:00 – 07:00 saatleri arasında bölgeye araç giremeyecek.

Uygulamanın başlaması ile Girne Belediyesi Kent Güvenliği Ekipleri de bölgede devriye gezecek. Özellikle bölgedeki en büyük rahatsızlık konusu olan ateşli piknik ve yüksek sesle müzik dinleme konularında denetim gerçekleştirecek olan ekipler, gerekli durumlarda ceza yazabilecek.

Açıklamanın devamında, belirtilen saatlerde bölgede bulunan araçların, sahil şeridinin doğu kanadında yer alan çıkışı kullanabilecekleri belirtildi. Sahil şeridi boyunca birçok noktaya uyarı ve yön levhalarının yerleştirildiğine yer verilen açıklamada, hayata geçirilecek uygulama ile gerek güvenli, gerekse çevre dostu bir sahil şeridine sahip olma hedefinin altı çizildi.