Kasada iptal işlemiyle 145 bin TL sirkat eden kasiyer tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan24 yaşındaki İ.O.’nun , 30 Ekim 2023 ile 8 Şubat 2024 tarihleri arasında müşterilere satılan muhtelif ürünleri kasada iptal edilmiş gibi göstererek toplam 145 bin TL nakit parayı kasadan alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle sirkat ettiği tespit edildi.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, İ.O.’nun Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.