“Karşı taraf müvekkillerimi tahrik etti”

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçlarından tutuklanan H.E ve C.F.E yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan A.E’nin suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 6 Kasım 2025 tarihinde saat 16.30’da Lefkoşa'da umumi bir yer olan, Yusuf Az Sokak üzerinde H.E ve C.F.E’nin alacak-verecek meselesi nedeniyle M.Y’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurduğunu kaydetti.

Polis, zanlıların, M.Y’nin sol gözünde görme kaybı yaşanmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattıklarını belirtti. Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını söyledi. Polis, müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde operasyon geçirdiğini, ardından tedavi için yurt dışına gittiğini açıkladı. Polis, daha önce tutuklanan A.E’nin incelenen kamera görüntüleri sonucu olay yerine gittiğini ancak darp suçunu işlemediğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, müştekinin doktorundan alınan bilgide görme kaybının yüzde 100 oranında olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede yasal statüyle bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Zanlıların avukatı ise olayın karşılıklı bir kavga olduğunu öne sürdü. Avukat, karşı tarafın gerek mesajla gerek telefonla arayarak, müvekkillerini tahrik ettiğini söyledi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 20’er bin TL nakdi tazminat ödemesine, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi.